Time kårer Khashoggi og truede journalister til 'årets person'

FAKTA: Drabet på Khashoggi udløste dyb diplomatisk krise

Dræbte eller fængslede journalister kåres tirsdag til årets person af Time Magazine. Blandt dem er saudiaraberen Jamal Khashoggi, der blev dræbt.

Her kan du få et overblik over den sag:

Den 59-årige saudiarabiske journalist, kommentator og systemkritiker Jamal Khashoggi forsvinder 2. oktober inde i Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

Ifølge Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, blev han dræbt i et planlagt snigmord udført af saudiske agenter.

Han besøgte konsulatet for at få udleveret papirer, der skulle bruges i forbindelse med det forestående bryllup med sin kæreste, Hatice Cengiz, som stod uden for konsulatet og ventede i 11 timer.

Cengiz og Khashoggi mødtes i maj ved en konference i Istanbul. Deres beslutning om at blive gift førte til jagt på de dokumenter, som indirekte førte til Khashoggis død.

Optagelser fra overvågningskameraer offentliggjort af tyrkiske medier viser Khashoggis ankomst til bygningen og senere en sort varebil, der forlader konsulatet.

En lang række lande har krævet en forklaring fra Saudi-Arabien og truet med boykot. Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, forlangte på et G20-topmøde, at Saudi-Arabien udleverer de personer, der er mistænkt for drabet.

Kongedømmets kronprins, Mohammed bin Salman, har konsekvent nægtet ethvert kendskab til drabet.

CIA skulle ifølge The Washington Post være kommet til den konklusion i sin egen undersøgelse af sagen, at det er fuldstændigt utænkeligt, at Mohammed bin Salman skulle have været uvidende om drabsplanerne.

