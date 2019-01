Danske nyhedsmedier agerer alt for ofte megafon for de mest skingre meldinger i flygtninge- og indvandrerdebatten

FOR ABONNENTER

Nogle ting er så trivielle, at man bliver helt vinterdepressiv over at måtte ytre dem igen. Men efter den seneste halvanden måneds debat om etableringen af et udrejsecenter for cirka 100 kriminelle, afviste asylsøgere på Lindholm er det nødvendigt: at konstatere, at danske medier er fanget i en rolle som megafon for landets mest højtråbende og mest indvandrerkritiske politikere.