Falck’ske nyheder: »Det er tåkrummende pinligt at læse afdækningen af Falcks ekskluderende misbrugsadfærd«

Medierne tilbydes dagligt nyhedshistorier, som direkte eller ad omveje er sat i gang af sagens aktører. Falck-Bios-sagen viser, hvor underlødigt en samlet kampagne kan orkestreres, men også, at centrale medier faktisk blev ved med at tænke selv, skriver Jacob Mollerup i denne mediekommentar.

Hvem fik ideerne, da dagens nyhedshistorier i danske medier blev planlagt? Hvem havde taget initiativet til tophistorien? Hvem havde arrangeret det store interview? Og hvem havde sat gang i den menneskelige reportage?

Redaktører og journalister kan man tillidsfuldt gætte på. Det er da også jævnligt rigtigt, men ser man bredt ud over det danske medielandskab, er det dagligt forkert i mange tilfælde. Medvirkende til dagens endelige udbud i medierne har hver dag været en stribe professionelle påvirkningsagenter. Deres generelt gode aflønning tyder på, at de i det mindste er gode til at overbevise opdragsgiverne om den store effekt.

Noget af det er seriøst og professionelt. I bedste fald er det nærmest gennemsigtigt og hjælper til mere korrekte historier i medierne. I andre tilfælde er det suspekt.

Ugens hårdeste nyser på den front kom fra Konkurrencerådet, der havde brugt sin meget vidtgående undersøgelseskompetence i Bios-sagen til at kigge dybt i mailboksene hos Falck og selskabets medierådgivere. Der udvekslede de planer om at tilsværte det hollandske selskab, der i 2014 havde vundet udbuddet om ambulancekørsel i Region Syddanmark.

»Vi skal skabe bekymring«, fremgik det af planen fra kommunikationsfirmaet Advice, og det fik opbakning fra den daværende Falck-ledelse. »Det bliver kaotisk, og folk risikerer at dø«, lød et af planens slagnumre.

Det er tåkrummende pinligt at læse Konkurrencerådets 200 sider lange meget nøgterne afdækning af »Falcks ekskluderende misbrugsadfærd« og herunder den måde, hvorpå det gamle firma kommunikerede med nogle af landets såkaldt førende medierådgivere på. Det ligner folk, der har set for mange dokumentarer om beskidte metoder i amerikanske valgkampe. Resultatet var en skræmmekampagne med brug af stråmænd og en vidtgående indsats for at forhindre Bios i at rekruttere ambulanceførere nok.

En central rolle spilles af den fhv. Falck-boss Allan Søgaard Larsen, der under Bios-sagen også nåede at være formand for regeringens nu nedlagte ledelseskommission. Søgaard har nu trukket sig som formand for LøkkeFonden for ikke at sætte fonden i et dårligere lys. Det bliver ’Privat-Lars’ nok glad for.

Men skal nogle medier selv føjes til listen over dem, der mistede kompasset? Konkurrencerådets afgørelse har sat gang i selvransagelsen hos især JydskeVestkysten og Fyens Stiftstidende, der dækkede sagen tæt. Begge aviser nåede dog hurtigt frem til at frikende sig selv.

Chefredaktør Poul Kjærgaard fra Fyens Stiftstidende sagde lørdag i sin egen avis, at han står ved avisens dækning, og afviser, at det lykkedes for Falck at manipulere med avisens journalister. Dog ærgrer han sig over, at avisen ikke selv nåede til bunds i Falcks metoder. Chefredaktør Mads Sandemann, JydskeVestkysten, nåede samme dag til et lignende facit: Han mener ikke, at avisen er endt med at skrive noget forkert.