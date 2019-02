Danmarks eneste røde dagblad lukker sin papiravis

Trængt økonomi presser nu Danmarks socialistiske avis Arbejderen til at lukke sin printavis.

Sidste udgave af papirpavisen udkommer symbolsk på arbejdernes internationale kampdag, 1. maj. Fra 2. maj vil avisen kun udkomme som netavis.

»Alle ved jo, at vi ikke har en stor formue på kistebunden, men år efter år har overlevet på grund af de årlige indsamlinger af mere end en million kroner«, siger avisens ansvarshavende redaktør, Birthe Sørensen, til avisens hjemmeside, Arbejderen.dk.

Ifølge Birthe Sørensen skyldes lukningen af papiravisen en kombination af flere faktorer: at mediestøtten er blevet beskåret, at det er blevet dyrere at distribuere avisen, og at medielandskabet har ændret sig, så det er blevet sværere at sælge papirabonnementer.

»Hele den situation presser vores økonomi og har gjort det vanskeligt for os at opretholde en tilfredsstillende kvalitet i papiravisen. Derfor har vi nu valgt at satse 100 procent på netmediet«, siger hun til Arbejderen.dk, som altså fremover vil være der, hvor avisens læsere skal orientere sig.

Arbejderen, der udgives af Kommunistisk Parti, udkom første gang i 1978 som et månedligt skrift. Fra 1982 begyndte det at udkomme som dagblad. Mens papirudgaven har oplevet dalende abonnementstal, er det til gengæld gået frem for avisens hjemmeside, som ifølge avisen har knap 60.000 brugere om måneden.

Ud over netavisen vil Arbejderen per 2. maj dagligt udsende et nyhedsbrev og nyhedsopdateringer via Arbejderens chatbot samt et printmagasin, der skal komme 4-6 gange om året.