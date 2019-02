Kritikerne frygter censur: Historisk stor reform af internettet er næsten i mål trods massiv modstand

En storstilet reform er på vej til at lave grundlæggende om på internettet.

Efter årelange forhandlinger og en historisk ophidset debat er EU nået frem til en model, der skal sikre, at filmskabere, musikere, journalister og alle andre kulturproducenter får bedre betaling end i dag.

Fakta EU’s reform af ophavsretten I 2016 fremsatte EU-Kommissionen et forslag til en ny ophavsretslov, der passer til en digital verden, hvor internettets brugere i vidt omfang deler billeder, musik og andet materiale på digitale tjenester som YouTube, Facebook, Vimeo og Soundcloud. Reformen skal blandt andet pålægge nettjenester et ansvar for at sikre, at der ikke ligger materiale, som krænker ophavsretten på deres platforme.

EU vil have, at Google, Facebook og alle andre store techgiganter overholder ophavsretten og derfor først må bringe film, artikler, musik og bøger, hvis de har en aftale med rettighedshaverne.

Forhandlingerne gik fredag ind i sin afgørende fase, da EU’s 28 medlemslande sagde god for et udkast til en aftale, som i næste uge skal forhandles på plads af EU-Kommissionen, Ministerrådet og Europaparlamentet.

Det skriver det rumænske EU-formandskab på Twitter.

Der har været uenighed om, hvorvidt de nye regler skulle omfatte alle nettjenester uanset størrelse, men i det udkast, som danner udgangspunkt for forhandlingerne i næste uge, er små og mindre tjenester undtaget. Det gælder alle tjenester, som er under 3 år gamle og har en omsætning på under 10 millioner euro.

»Det er et ret omfattende indgreb i den måde, som vi i dag bruger internettet på, hvor brugerne selv lægger ting op«, siger Sebastian Schwemer, der er ekspert i internet- og teknologiregulering og postdoc på Københavns Universitet.

Der stor uenighed om, hvor store konsekvenser reformen vil få for brugerne. En horde af kritikere mener, at reformen er et massivt indgreb i borgernes frihed til at ytre sig på nettet. De er overbeviste om, at den vil tvinge alverdens nettjenester til at udføre omfattende censur.

Over 70 fremtrædende aktivister og specialister i internettet har således underskrevet en protest, hvor de opfordrer politikerne i EU til at droppe reformen for »internettets fremtids skyld«. Blandt underskriverne var opfinderen af world wide web Tim Berners-Lee og Wikipedias stifter Jimmy Wales.

Det er særligt den del af reformen, som kaldes Artikel 13, der møder modstand fra biblioteker, diverse græsrodsorganisationer og ikke mindst virksomheder som Google og Facebook. Artikel 13 tvinger større nettjenester til at filtrere i det materiale, som brugerne lægger op, så ophavsretten ikke bliver krænket.

Det er ikke bare giganter som Google og Facebook, der bliver ramt af reformen. Vivinos stifter har sagt, at det formentlig ikke havde været muligt at stifte vinappen med de regler EU vil indføre, fordi man risikerer at være ansvarlig for brugere, der krænker ophavsretten ved at lægge billeder af vinettiketter op på deres profiler, fortæller Sebastian Schwemer.

»Man kan frygte, at de tjenester, som ikke har ressourcerne til at filtrere i indholdet, vil begrænse folks mulighed for at uploade tingene«, siger han.

»Det er vigtigt og rigtigt, at vi som samfund kigger på, hvordan ophavsretten og internettet fungerer, men det her er ikke den rette løsning«.