Hvordan rammer man unge mennesker, der hellere vil se fremmende åbne pakker end at læse nyheder?

»Vi skal ikke tro, at folk ikke interesserer sig for de væsentligste historier, bare fordi de ikke klikker på dem. Ofte er det sådan, at de har set den før, eller de har hørt det i P3s timenyheder. Og så er det mere pirrende at klikke på og måske dele en historie om Britney Spears. Hovedpointen med den seneste rapport er, at vi ikke skal blive så deprimerede over, at befolkningen ikke interesserer sig for væsentlige historier«.

Så hvis man alligevel har svært ved at blive en del af de unges medieforbrug, kan det skyldes det sprog, man taler. Det siger Irene Strøyer, som er chef for DR 3.

På en liste over de mest streamede DR-programmer i 2018 fylder DR 3 halvdelen af pladserne, og kritikerne kan også lide programmerne. Senest har dramaserien ’Doggystyle’ nået mere end 500.000 seere og vundet en Robert som årets bedste korte tv-serie.

Irene Strøyer vil helst ikke »kloge sig«, for målgruppen rykker sig hele tiden. Men hun giver alligevel et bud på, hvorfor det er lykkedes den lille kanal at nå vidt omkring og finde masser af unge seere.

»Vi har prøvet at finde et andet sprog. Jeg tror, vi har ramt rigtigt med at tappe ind i følelser og skabe følelsesmæssige oplevelser«.

Hvis man spørger DR 3’s chef, skal man gå langt uden om alt det, der lugter af undervisnings-tv, hvis man vil have fat i det yngre publikum.

»Hvis vi siger: »Nu skal I se, hvordan det er at flytte hjemmefra«, så taber vi dem, for så skaber vi distance. I stedet har vi brugt den personlige fortælling meget og dyrket den. Som i ’Prinsesserne fra blokken’ og ’Syg i Hovedet’. Det er karakterbåret og hudløst ærligt«.

Hvad taler de om?

Hvis man skal lave den slags fortællinger og undgå undervisnings-tv, handler det om at finde sine ideer, de rigtige ideer, og for DR 3 er det på de sociale medier, siger kanalchefen:

»Hvis der bliver snakket utroligt meget om det med, at unge altid skal være perfekte, så er det vores opgave som public service-station at ramme den samtale. Og det viste sig jo være en slags følelsesmæssig epidemi, som var meget mere udbredt, end jeg havde regnet med«.

Da DR 3’s folk havde opdaget, at emnet perfektion optog de unge, stillede kanalens chefer et spørgsmål til journalister i DR og på produktionsselskaberne, fortæller Irene Strøyer:

»Vi bad dem undersøge, om der var noget i det her. For det bliver først virkeligt, når vi hører fra dem, som mærker det på egen krop, så der var folk, som begyndte at snakke med de unge«.