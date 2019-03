Facebook trækker i land efter kritik: Prisvindende foto af nøgne drenge bliver alligevel tilladt

Facebook får endnu engang kritik for at fjerne et journalistisk billede af samfundsmæssig betydning. Og igen-igen vælger Facebook efter kritik at gøre en undtagelse fra platformens regler.

Ni drenge tumler rundt på en rismark. De har det sjovt, kan man se. De griner og kaster deres spinkle nøgne kroppe ned i mudderet for at fange den flade bold, som det hele handler om.

Øjeblikket er fanget af Politikens fotograf Jacob Erbahn i foråret 2018. Det er en del af en serie fotografier fra en flygtningelejr i Myanmar, som i sidste uge blev præmieret ved Årets Pressefoto. Og så er det et motiv, Facebook ikke bryder sig om.

Det sociale medie bad tirsdag Politiken om at fjerne billedet fra Politikens side på det sociale medie, fordi det strider mod Facebooks retningslinjer. Det er ikke tilladt at lægge billeder op af nøgne børn.

Hos Pressefotografforbundet vakte Facebooks beslutning kritik.

»Jeg kan godt forstå, at man ikke vil have porno og lignende på sin platform, men den form for dokumentarisme, som Jacob Erbahn er så glimrende til, skal der simpelthen være plads til på så omfattende et socialt medie«, sagde formand Lars Lindskov.

Det er nu også blevet udgangen på sagen.

Facebooks nordiske kommunikationschef Peter Münster oplyser, at det sociale medie har set på sagen igen og valgt at gøre en undtagelse.

»Vi letter ikke på reglerne om nøgenhed eller seksualisering af børn, men vi anerkender at dette ikke bare er et billede af nogle nøgne børn, som spiller fodbold. Det har en nyhedsværdi og en samfundsmæssig interesse«, siger han.

Hvorfor skal der ikke være plads til denne slags billeder i fremtiden? Hvorfor kræver det en undtagelse?

»Jeg synes, der er god grund til, at man i udgangspunktet tager billeder af nøgne børn ned. Punktum. Og så synes jeg, det er rimeligt, at man en gang imellem gør en undtagelse, når indholdet har en større betydning«.

Peter Münster understreger, at det er en afvejning mellem to hensyn, som ikke kan sættes på formel.

»Det er nyt for os som teknologivirksomhed at skulle til at træffe afgørelser om, hvornår noget har en nyhedsværdi eller særlig samfundsmæssig interesse. Her er vi hjulpet af, at det har vundet en pris for årets pressefoto«.

Vietnam-foto blev censureret

Det er ikke første gang, at Facebook får høvl for at fjerne et fotografi, der ifølge kritikerne dokumenterer et væsentligt øjeblik i historien og derved har en samfundsmæssig interesse. Og det er heller ikke første gang, at Facebook retter ind efter kritik.

I 2016 delte den norske avis Aftenposten på Facebook et historisk billede af en lille nøgen pige, der flygter fra en napalmbombe i Vietnam. Facebook fjernede i første omgang fotografiet. Det fik chefredaktøren på den norske avis til at skrive et åbent brev på forsiden af avisen henvendt direkte til Facebooks topchef Mark Zuckerberg.

»Jeg synes, du misbruger din magt, og det er på en måde, som jeg har vanskeligt ved at tro, at du har tænkt igennem«, skrev chefredaktøren.

Det historiske foto af den 9-årige vietnamesiske pige Kim Phuc, der blev såret af napalm i 1972, censurerede Facebook også - og omgjorde senere beslutningen. Foto: Nick Ut/Ritzau Scanpix

Facebook endte med at tillade billedet. Det samme gælder billedet af den 7-årige Amal Hussein, der sultede i det krigsramte Yemen. Facebook havde ellers censureret billedet, som er taget af en fotograf fra The New York Times.

Chefredaktør frygter flere tilfælde

Politikens chefredaktør, Christian Jensen, bifalder Facebooks beslutning om at tillade billedet af de legende flygtningedrenge.