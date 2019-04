»Hvis det er i udbud nu, så kan vi ikke nå det«:  Marianne Jelved ville hjælpe Radio24syv, men havde overset vigtig detalje

Utilfredsheden er stor, men på trods af udmelding fra Marianne Jelved har oppositionspartierne meget svært ved at forestille sig, at det kan lade sig gøre at redde Radio24syv efter et valg.

I rød blok er der stor frustration over den politiske aftale, som i sidste uge førte til, at Radio24syv meddelte, at radioen ikke vil ansøge om at få forlænget sendetilladelsen.

Radikale Venstres kulturordfører, Marianne Jelved, skrev på Facebook, at partiet efter et eventuelt magtskifte vil presse på for at fjerne kravet om, at radioen skal flytte ud af København. Det var det krav, som fik Radio24syv til at droppe at drive radioen videre.

Til Berlingske siger kulturordføreren tirsdag, at hun vil gøre, hvad hun kan, »for at forhindre det«.

Men da Politiken onsdag formiddag gør kulturordføreren opmærksom på, at aftalen om den fjerde jordbaserede FM-kanal allerede er sendt i udbud, giver Marianne Jelved pludselig op. Hun siger nu, at løbet er kørt.

»Hvis det er i udbud nu, så kan vi ikke nå det«, erkender hun.

Så efter et valg vil I ikke ændre på et udbud, der er kørt?

»Det mener jeg ikke, at man kan«.

Det er ellers sådan, jeg forstår dig i Berlingske…

»Hvis det er meldt ud som et udbud, så kan vi selvfølgelig ikke«.

Det blev meldt ud som et udbud i sidste uge …

»Okay. Så er der ikke mere at snakke om«.

SF: Det ser meget svært ud

Det er kravet om, at mindst 70 procent af radiostationens redaktion skal ligge 110 kilometer fra København, som oppositionen i Folketinget protesterer mod.

SF har fra starten været modstandere af at flytte radioen væk fra København. Medieordfører Jacob Mark siger, at det bliver »meget svært« at få ændret i aftalen, når den allerede er sendt i udbud. Men han vil undersøge mulighederne, hvis der opstår et nyt flertal efter et valg.

»Vi skal undersøge det, men det er meget svært at forestille sig, at det kan lade sig gøre at rulle det tilbage. Der er et politisk flertal, som har truffet en rigtig dum beslutning, og sådan er det nogle gange«, siger han.

Socialdemokratiet sagde i sidste uge, at partiet ingen planer har om at ændre på aftalen om radioens rammer i tilfælde af et magtskifte. Partiet har fra begyndelsen været tilhængere af, at radioen skulle flytte ud af København.

Flere aktører har meddelt, at de er interesserede i at overtage sendetilladelsen efter Radio24syv og de omkring 100 millioner statslige kroner, som følger med årligt. Blandt andre et samarbejde mellem Jysk Fynske Medier og en stribe andre lokale og regionale medier.

Tidligere DR-direktør Anne Marie Dohm, som står i spidsen for samarbejdet, har ingen kommentarer til udmeldingerne fra de røde partier.

I mandags annoncerede tre københavnske politikere, at de vil forsøge at samle opbakning til at stille et borgerforslag, som skal lave om på aftalen, der sender den fjerde jordbaserede FM-kanal ud af København.

Det er folketingskandidat for Alternativet Kåre Traberg Smidt, der sammen med to andre politikere har oprettet forslaget.