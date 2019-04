»Vi vil flytte magten fra techgiganterne til demokratiet«: Mette Frederiksen erklærer krig mod mastodonter som Facebook, Google og Amazon

Digitale platforme som Facebook og Google skal betale mere i skat og tage et større ansvar for deres indhold, lyder det fra Socialdemokratiet.

Danmark skal regulere store techgiganter som Google og Facebook langt hårdere end i dag. De skal til at betale skat, og de skal pålægges et direkte ansvar for at stoppe misinformation, hadefulde ytringer og opfordringer til terror, der bliver spredt på tjenesterne. Hvis det er nødvendigt, skal Danmark gå enegang i EU.

Det siger den socialdemokratiske formand og statsministerkandidat, Mette Frederiksen, der nu fremlægger en plan for, hvordan partiet vil styrke kontrollen med techgiganterne, hvis Socialdemokratiet overtager regeringsmagten.

»Vi vil flytte magten fra techgiganterne til demokratiet og samfundet. Udviklingen er kommet buldrende, og som beslutningstagere står vi tilbage og er blevet iagttagere i stedet for at styre udviklingen. Det går selvfølgelig ikke i et demokrati«, siger Mette Frederiksen.

Danmark skal gå foran for at sikre en fælles EU-regulering Mette Frederiksen, Socialdemokratiets formand

Socialdemokratiet mener, at det er en katastrofe, at Danmark sammen med blandt andre Irland og Sverige har stemt imod en digital skat på techgiganterne i EU.

»Vi er villige til at gå tre skridt videre end den nuværende regering. Danmark skal gå foran for at sikre en fælles EU-regulering. Kan vi ikke få flertal i EU, må vi gå sammen med lande som Frankrig, der har rykket på denne her dagsorden. Og kan vi heller ikke det, så er vi villige til at gå enegang. Vi er nødt til at vise, at vi mener det«, siger Mette Frederiksen.

Samtidig vil partiet nu gøre techgiganterne ansvarlige for det indhold, der bliver spredt på deres tjenester. Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat og andre sociale medier skal pålægges et retligt ansvar for det indhold, der bliver delt.

»Lige som der er en redaktør, der tager ansvaret for det, der er i en avis, er der nogen, der skal tage ansvaret for det, der ligger på for eksempel Facebook«, siger Mette Frederiksen, der mener, at Danmark skal lade sig inspirere af Tyskland og Australien.

Tyskland pålagde sidste år sociale medier en pligt til at fjerne hadefuldt indhold på deres tjenester inden for 24 timer, efter at tjenesten var blevet gjort opmærksomme på indholdet. Og Australien har i kølvandet på terrorangrebet i New Zealand, der blev livestreamet på Facebook, gjort det strafbart at lade den slags materiale blive streamet i længere tid.

Socialdemokratiet vil samme vej.

»Det er naturligt at se på, om vi kan overføre den type lovgivning til Danmark«, siger Mette Frederiksen.

Facebook: Vi betaler skat i USA

Facebook anerkender at have et ansvar for indholdet på platformen og siger, at virksomheden ikke har været sig det ansvar bevidst. Men det er Facebook i fuld gang med at gøre noget ved.

»Vi ved godt, at vi skal være hurtigere og bedre til at stoppe misbrug af vores platform. Og vi ved, at vi skal gøre mere for at beskytte folks data. Det seneste år har vi investeret et to-cifret milliardbeløb i de medarbejdere og den teknologi, vi har brug for, så vi kan holde platformen tryg og sikker«, skriver kommunikationschef i Norden Peter Münster i en mail til Politiken.

Til gengæld advarer Facebook politikerne mod at lave skatteregler, der kun gælder i EU eller Danmark. Virksomheden efterlyser i stedet en global skattereform. Samtidig understreger Facebook, at virksomheden betaler skat. Det sker bare i USA.

Vi betaler faktisk et betragteligt beløb i skat på globalt plan Peter Münster, Facebooks kommunikationschef i Norden

»Under de nuværende regler betaler vi størstedelen af vores skat i USA, fordi det er der vores stabsfunktioner, vores aktiver og vores risici er placeret. Vi betaler faktisk et betragteligt beløb i skat på globalt plan: Sidste år betalte vi over 3 milliarder dollars i skat, og vores faktiske skatteprocent over de seneste fem år var 27 procent«, skriver han.

Alternativet, SF og Enhedslisten er enige i, at techgiganterne skal beskattes. Til gengæld er de mere tilbageholdende overfor forslaget om at gøre de sociale medier ansvarlige for alt indhold.

»Vi er bange for, at det vil føre til censur«, siger Enhedslistens medieordfører Søren Søndergaard.