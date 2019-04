Junk news: Mange nye netmedier manipulerer, vildleder og stjæler fra andre

Et ekspertpanel stempler 9 danske digitale medier som junkmedier og kalder det et demokratisk problem. Flere af medierne afviser kritikken.

Flere danske digitale medier spreder misinformation og skjult reklame på internettet. Artiklerne ligner til forveksling rigtig journalistik, men indeholder så vildledende oplysninger, at det kan være et demokratisk problem. Det konkluderer tre eksperter fra journalistuddannelserne i Danmark, efter at de på Politikens foranledning i en stor undersøgelse har gennemgået knap 250 artikler.

»Det er reklame og propaganda forklædt som nyhedsjournalistik. Det kan være et demokratisk problem, hvis disse medier formår at påvirke danskernes holdning til bestemte politiske emner«, siger Jannie Møller Hartley, lektor og leder af Digital Media Lab på Roskilde Universitet.

Ekspertpanelet har gennemgået 15 digitale medier på baggrund af 20 kriterier for god journalistik. 9 af medierne leverer indhold af så ringe kvalitet, at panelet betegner dem som junkmedier.

Medierne 24Nyt, Den Korte Avis, NewSpeek og Folkets Avis har store læserskarer, men bliver af eksperterne kritiseret for at misinformere i artiklerne. Et eksempel er en video på NewSpeek 4. januar. Her siger oplæseren om kriminelle bander, at »Danmarks politi har længe set den åbne grænse som et problem. Allerede i 2013 skrev fagbladet Dansk Politi: »Øresundsbroen skaber et givtigt samarbejde mellem København og Malmø. Der er ingen tvivl om, at der er tætte koblinger over sundet««. Det lyder, som om citatet er fra dansk politi. Men det stammer fra den svenske krimijournalist Joakim Palmkvist, der bliver interviewet i fagbladet.

»Det er en selektiv gengivelse af fakta, som på overfladen ligner journalistik, men ofte er meget vildledende«, siger Vibeke Borberg, advokat og docent i medieret med orlov fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ekspertpanelet stempler også Dagens, Døgnets, DkDoxTV, Nyheder24 og Digitale Nyheder/Krammet som junkmedier. Flere af dem kritiseres for at sælge reklamer forklædt som artikler eller plagiere andre mediers historier.

Flere af medierne afviser kritikken. Eksempelvis ønsker NewSpeek ikke at blive sammenlignet med de traditionelle medier, »for vi prøver ikke at være som dem«. »Vi er udtryk for en demokratisering af den offentlige samtale, hvor folk i dag selv kan komme til orde frem for at skulle igennem de gamle mediers filter«, siger Peter Jørgensen, en af stifterne.

Et fænomen i vækst

University of Oxford har undersøgt junk news under valgkampe i flere europæiske lande, men det er første gang, fænomenet afdækkes i Danmark. Modsat fake news, dvs. falske nyheder, er junk news sjældent det pure opspind.

Det er et kendetegn for de største medier i undersøgelsen, Den Korte Avis, 24Nyt og NewSpeek, at de er kritiske over for indvandrere og islam. Panelet mener ikke, det er et problem, at medier har en klar politisk dagsorden. Men i flere artikler mener panelet, at medierne vildleder for at påvirke læserne politisk.

Ifølge paneldeltager Peter Bro, leder af Center for Journalistik på SDU, er fænomenet junkmedier i vækst:

»Det har aldrig før været så nemt at publicere nyheder. Det er der kommet mange gode nye medier ud af. Bagsiden af medaljen er de her junkmedier, hvor sandt og falsk, fakta og fiktion flyder sammen. Det er et paradoks, for ytringsfriheden er kernen i et sundt demokrati. Men nu ser vi også, at den ret misbruges«.