Junkmedier spreder frygt for indvandring og stjæler indhold

24Nyt

Fakta: 24Nyt kalder sig »Danmarks foretrukne nyhedsmedie«. André Rossmann er chefredaktør. Stifteren, Nye Borgerliges folketingskandidat Jeppe Juhl, forlod 24Nyt efter kritiske historier i Berlingske.

Begrundelse: Ekspertpanelet stempler 24Nyt som et junkmedie efter gennemgang af 24 artikler.

Panelet kritiserer især 24Nyt for selektivt at udvælge fakta i deres historier og tilbageholde oplysninger, som kan sætte historien i et andet lys.

Et eksempel er artiklen ’Det danske folk er godt i gang med at blive udskiftet’ fra 26. februar, hvor 24Nyt skriver, at »Du er ved at blive udskiftet. FN har en plan om ’replacement migration’«.

Ifølge artiklen vil FN imødekomme det faldende befolkningstal i Europa ved at importere ikkevestlige migranter. 24Nyts dokumentation for påstanden er en 19 år gammel rapport fra 17. marts 2000. Det er imidlertid ikke tale om en FN-plan, men en næsten to årtier gammel økonomisk analyse. Det er misvisende, mener ekspertpanelet.

Svar: Chefredaktør André Rossmann skriver i en mail: »Vi læser ikke Politiken og ønsker ikke at svare på jeres kritik. Tak for din interesse for 24Nyt«.

NewSpeek

Fakta: NewSpeek kalder sig »Danmarks frie og uafhængige medie uden skjulte dagsordener«. Det blev startet i 2015 af Kevin Mikkelsen, Peter Jørgensen og Jeppe Juhl. Juhl forlod senere mediet for at starte 24Nyt. Der er intet selskab.

Begrundelse: Ekspertpanelet stempler NewSpeek som et junkmedie efter gennemgang af 15 artikler.

Ekspertpanelet kritiserer NewSpeek for at »manipulere med fakta« og udbrede »konspiratoriske udsagn« uden at have dokumentation herfor. Et eksempel er artiklen ’Sådan begrænses overbefolkning’ fra 14. marts om udbygningen af 5G-mobilnetværket i Danmark. I artiklen antyder NewSpeek, at 5G kan føre til bivirkninger såsom »nedsat fertilitet, udryddelse af insekter og skader på vores dna«, og at det nye netværk kan være del af en plan om at bekæmpe overbefolkningen på Jorden. Artiklen konkluderer, at hvis læseren mener, »der er for mange mennesker på Jorden, at det er vigtigt at kunne ’tale’ med sit køleskab, så kan du bare lade udviklingen fortsætte«.

»NewSpeek manipulerer fakta og sætter tal sammen på en måde, så de fremstår i en forkert sammenhæng. Det er manipulerende«, siger Vibeke Borberg, advokat og docent i medieret med orlov fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Svar: Kevin Mikkelsen og Peter Jørgensen svarer: »Eksperterne må sige, hvad de vil. Men det er ikke fair at sammenligne NewSpeek med de traditionelle medier, for vi prøver ikke at være som dem. Vi er ikke jeres modstandere. Vi er udtryk for en demokratisering af den offentlige samtale, hvor folk i dag selv kan komme til orde, frem for at skulle igennem de gamle mediers filter«.

Folkets Avis

Fakta: Folkets Avis beskriver sig selv som »Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie«. Selskabet er stiftet i 2016 af Alkinz Group Holding Limited på Cypern og Kiils ApS i Danmark. Lennart Kiil ejer mediet.

Begrundelse: Ekspertpanelet stempler Folkets Avis som et junkmedie efter gennemgang af 27 artikler.

Panelet diskuterede, om Folkets Avis kan undersøges som et medie, da artiklerne mere har karakter af en blog. Folkets Avis kalder dog sig selv en avis og udgiver ’artikler’, ’ledere’ og ’debatindlæg’. Artiklerne har karakter af holdningsstof, selv om de ikke er deklareret som sådan, vurderer eksperterne.

Et eksempel er artiklen ’AFSLØRING: Trods evig jammer i medierne – kun to sager om ligeløn på 10 år’ fra 15. marts. Folkets Avis omtaler en ny analyse, som viser, at der fra 2009 til 2019 kun blev givet medhold i to sager ved domstolene om forskelsbehandling i strid med ligelønsloven. På den baggrund konkluderer Folkets Avis, at uligeløn er en »myte« og et »non-issue« i Danmark.

Få retssager er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er forskel i løn mellem kønnene. Det fremgår af kilden til artiklen i Folkets Avis, som er en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening. Her fremgår det, at: »Når man tager højde for jobtype, branche og sektor samt erfaring m.v., tjener mænd gennemsnitligt 4,6 pct. mere end kvinder. Det svarer til 15 kr. i timen«.

Svar: Lennart Kiil oplyser i en mail, at han gerne vil arbejde på en klarere sondering mellem journalistiske artikler og debatindlæg. Men han anerkender ikke betegnelsen ’junkmedie’: »Betegnelsen ’junkmedie’ er meget besynderlig. Vi kalder jo heller ikke amatøridræt for ’junksport’. Der skal være plads til bredden – ikke kun eliten – inden for sport såvel som medier, og jeg er glad for at hjælpe nogle af dem frem i samfundsdebatten, som måske tidligere ikke er blevet hørt i medierne, fordi de ikke alle har en stor fin og vigtig titel eller et kendt navn«.

Den Korte Avis

Fakta: Den Korte Avis beskriver sig selv som en avis, der leverer journalistik om en bred vifte af emner. Avisen er stiftet i 2012 i et interessentskab ejet af Karen Jespersen og Ralf Pittelkow.

Begrundelse: Ekspertpanelet stempler Den Korte Avis som et junkmedie efter gennemgang af 18 artikler.

Panelet kritiserer især Den Korte Avis for at producere »holdninger forklædt som journalistik«, som kan narre læserne. Et eksempel er artiklen ’12-årig dreng blev udsat for modbydeligt overfald fra to indvandrerdrenge – TV 2 bagatelliserer sagen’ fra 27. februar. Her skriver Den Korte Avis, at en dreng i Slagelse blev overfaldet af to drenge, som »efter alt at dømme havde indvandrerbaggrund«, og at »overfaldet var modbydeligt og virkede fuldkommen umotiveret«. Kilden til historien er politiets døgnrapport, hvor det fremgår, at gerningsmændene er »muligvis tyrkiske« og »muligvis somaliske«, og at motivet er ukendt.

Historien er en »blanding af nyhedsstof, kommentar og spekulation«, siger Peter Bro fra Center for Journalistik på Syddansk Universitet. »I vores klassiske opfattelse af nyhedsmedier gengiver man alene det, man ved, ikke det, man tror«.

Den Korte Avis kritiserer også TV 2 for at »bagatellisere sagen«, hvilket ifølge Den Korte Avis er udtryk for »Journalistisk Venstrepartis vrangbilleder« og et »forsøg på at dysse problemerne med den slags vold ned«. Årsagen er, at TV 2 i sin artikel skriver, at »en 12-årig dreng fik i går en noget voldsom start på dagen«. Biordet ’noget’ kan omfattes som bagatelliserende, men det bliver ifølge ekspertpanelet overdrevet af Den Korte Avis.

»De forsøger at sprede det budskab, at Den Korte Avis fortæller sandheden, som de andre medier ikke tør«, siger Jannie Møller Hartley fra Roskilde Universitet.

Svar: Den Korte Avis har ikke svaret på Politikens henvendelser.

Dagens.dk

Fakta: Dagens beskriver sig selv som et medie, hvor »langt de fleste historier har karakter af nyheder, og de er mindre vigtige om en uge, en måned eller et år«. Dagens er ejet af Kasper Christensen, som bor i Holland.

Begrundelse: Ekspertpanelet stempler Dagens som et junkmedie efter gennemgang af 51 artikler. Alle artiklerne var omskrivninger af udenlandske mediers historier eller vejrvarsler fra DMI. Dagens talte ikke selv med nogen kilder.

Ekspertpanelet kritiserer Dagens for at plagiere og for i flere tilfælde ikke at skrive, hvor mediet har oplysningerne fra. Et eksempel er artiklen ’Er du sulten? Kun en har gennemført denne vilde udfordring i de seneste 50 år’ fra 28. februar. Artiklen er tilsyneladende plagieret fra en artikel i mediet The Lad Bible, eftersom citaterne er identiske. Det fremgår ikke af Dagens-artiklen.

Dagens publicerede desuden flere artikler i undersøgelsesperioden, som ligner skjult reklame, hvor det ikke er deklareret.

»Det minder om kannibalisme-journalistik. Man stjæler bare fra andre for at generere trafik og tjene penge«, siger Vibeke Borberg.

Svar: Kasper Christensen svarer i en mail: »Jeg har aldrig hørt udtrykket ’junkmedie’ før, så tænker, det beskriver din egen personlige holdning til Dagens.dk frem for eksperternes. Hvis sponsorerede artikler ikke er korrekt markeret, eller der mangler kildehenvisninger, så er det selvfølgelig en fejl. Det vil der blive rettet op på«.