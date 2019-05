Radio24syvs direktør får nyt job

Mens skæbnen for Radio24syv stadig er uvis, forlader stationens direktør, Jørgen Ramskov, nu sin stilling.

62-årige Ramskov bliver ny direktør for branche- og arbejdsgiverorganisationen for danske indholdsproducenter, Producentforeningen, oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

»Med Jørgens Ramskovs indsigter og erfaring fra flere grene af vores medlemsskare - både fra Filminstituttet, tv, radio og som filmproducent - er han en stærk profil til stillingen som ny direktør for Producentforeningen. Vi har naturligvis store forventninger til ham og er glade for at have ham om bord, når arbejdet med blandt andet at sikre rettigheder samt forbedre producenternes generelle produktionsvilkår skal kæmpes videre«, siger formand for Producentforeningens bestyrelse, Fredrik Hillerbrand i pressemeddelelsen.

Jørgen Ramskov er klar til at kaste sig over opgaverne.

»Danske producenter står overfor store muligheder og en del udfordringer. Der er sprudlende aktivitet i film- og tv-branchen, og vækstpotentialet for spil er enormt. Min ambition er at samle og forene både producenter og fagligheder, så hele branchen i fremtiden vil stå endnu stærkere – og så glæder mig til at kæmpe medlemmernes sag«, siger Ramskov i pressemeddelelsen.

Jørgen Ramskov har været direktør i Radio24syv, siden stationen gik i luften for første gang i 2011.

Radiostationens fremtid er kommet i fokus i forbindelse med den politiske aftale om udbuddet af den FM-kanal, som Radio24syv sender på.

I aftalen blev det besluttet, at mindst 70 procent af de redaktionelle medarbejdere skal være ansat mindst 110 kilometer fra København.

Afstanden var et politisk krav fra Dansk Folkeparti, der siden har åbnet for, at Radio24syv kan få støtte i en overgangsperiode, hvis stationen vinder en plads på en af de digitale DAB-kanaler.