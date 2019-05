Søren Schultz til medierne: Drop nu præsidentvalget mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen!

Tilliden til politikerne er i bund. Her er 7 punkter, som medierne bør arbejde på for at højne den, skriver Søren Schultz Jørgensen i denne mediekommentar.

FOR ABONNENTER

En valgkamp er pressens fineste udstillingsvindue. Her får politiske journalister et tag selv-bord af holdninger, konflikt og store samfundsspørgsmål, der skal formidles, trykprøves og forklares time for time. Med 4,2 millioner stemmeberettigede danskere som målgruppe. Frem til 5. juni skal landets nyhedsmedier vise, hvad de duer til, når det virkelig gælder. Og løfte, hvad de selv anser for at være deres vigtigste opgave: At oplyse og engagere borgerne.