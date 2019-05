Disney underholder aktieejere med positivt regnskab Disney har haft flere besøgende i selskabets forlystelsesparker. Aktien steg i kølvandet på regnskab.

Underholdningskoncernen Walt Disney Corp. overrasker positivt i andet kvartal.

Således endte omsætningen på 14,92 milliarder dollar svarende til knap 99,5 milliarder kroner.

Det var et stykke over analytikernes forventninger på 14,36 milliarder dollar, hvilket svarer til 95,7 milliarder kroner.

Efter offentliggørelsen af regnskabet blev aktien således sendt 2,4 procent i vejret, skriver Ritzau Finans.

Også overskuddet per aktie lå over analytikernes forventninger.

Selskabet kunne blandt andet melde om flere besøgende til dets forlystelsesparker.

Regnskabet kommer, efter at superheltefilmen 'Avengers: Endgame' i maj har været en bragende succes for selskabet.

»Vi er glade for vort andet kvartal og begejstrede over rekordsuccesen for 'Avengers: Endgame', som nu er den næstmest indtjenende film nogensinde, og som vil blive streamet eksklusivt på Disney+ fra den 11. december, udtaler Robert Iger, topchef i Disney, i præsentationen af regnskabet.

Disney+ er Disneys kommende streamingservice, der blandt andet skal konkurrere med Netflix.

Tjenesten kommer særligt til at have fokus på indhold til familier.

Selskabet har meldt ud, at dets mål er at blive førende på streamingmarkedet.

Den omstilling ventes at kunne ses på regnskaber de mange kommende år, da det vil kræve investeringer i både indhold og platforme for den gamle filmgigant.

I det netop overståede kvartal har Disney således sikret sig den australske mediemogul Robert Murdochs filmselskab 21st Century Fox.

Prisen på købet lød på omkring 466 milliarder danske kroner, og det skal være med til at sikre indhold til Disneys streamingtjenester.

ritzau