Bejlere til ny radiokanal falder fra - én efter én: Vi har droppet at søge om at overtage efter Radio24syv

Fakta

Taleradio på FM

Regeringen og Dansk Folkeparti blev i medieaftalen fra 2018 enige om at genudbyde den radiokanal, som Radio24syv har haft de seneste 8 år, men nu med et krav om, at mindst 70 procent af redaktionen har adresse mindst 110 kilometer fra København.

Det fik Radio24syv til at droppe at søge om at få forlænget sendetilladelsen og de cirka 100 millioner kroner i støtte, som årligt følger med.

Ansøgningsfristen udløb mandag kl. 12.00. Den eneste kendte ansøger er et samarbejde mellem en stribe jyske og fynske medier.

