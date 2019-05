Politiken lancerer nyt medie om sundhed

Efter sommerferien lancerer Politiken Nicher sit tredje digitale nichemedie. Det vil fokusere på sundhedsvæsnet og kommer primært til at henvende sig til professionelle læsere.

Politiken Nicher står i forvejen bag to abonnementsbaserede nichemedier, nemlig Politiken Skoleliv, der begyndte at udkomme i 2017 og henvender sig til skoleverdenen, og Politiken Byrum fra 2018 til folk, der arbejder med byudvikling.

»Nu laver vi et nyt medie med nyheder, debat og inspiration, som fortrinsvis er til læsere, der beskæftiger sig med sundhed og forebyggelse«, siger Anders Jerking, chefredaktør for Politiken Nicher.

Vurderingen er, at der er et marked af en passende størrelse, når det gælder sundhedsområdet, der står over for »nogle rigtig store udfordringer«.

»Vi lever længere, der er pres på udgifterne, og borgerne har høje forventninger til sundhedssektoren. Og vi synes, det er en god opgave for Politiken Nicher at prøve at lave et medie, der kan være med til at sætte fokus på, hvordan man kan få et velfungerende sundhedssystem i hele landet«, siger Anders Jerking.

Politiken Nicher har planer om at lancere endnu et nichemedie i løbet af 2019.