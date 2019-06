Redaktører holder fast i Kirsten Birgit-kritik: Cilius sejler under bekvemmelighedsflag. Det er hverken modigt eller væsentligt

Selv om satiriker Frederik Cilius i stort interview siger, at han også forfærdes over sit alter ego, Kirsten Birgit, mener kritikere stadig, at ’Den korte radioavis’ gik over stregen i sagen om Henrik Sass Larsen.