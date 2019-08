Instagram er en af de mest effektive platforme, hvis man vil misinformere - det skal nu være slut

Instagram giver nu sine amerikanske brugere mulighed for at indberette opslag, som de mener er falske, skriver en række amerikanske og britiske medier.

På den måde vil Instagram, der ejes af Facebook, forsøge at formindske det falske indhold, der bliver spredt på de sociale medie.

Det er ikke ulovligt at poste falsk indhold på de forskellige Facebook-ejede platforme, men Facebook forsøger at minimere udbredelsen.

Og indhold som også Facebook vurderer som falsk bliver fjernet fra de steder, hvor brugerne finder nyt indhold som eksempelvis Instagrams søgefunktion og søgninger på Instagram med hashtags.

Mens Facebook har 54 factfinding-partnere på 42 forskellige sprog, så bliver muligheden for at ’anmelde’ falsk indhold i første omgang kun rullet ud på Instagram i USA.

Masser af misinformation

I diskussionen om falsk indhold og især russisk misinformation i forbindelse med det amerikanske valg og en række europæiske valg, er Instagram hidtil gået under radaren.

Men ifølge nyhedsbureauet Reuters har en uafhængig rapport bestilt af det amerikanske senat fastslået, at Instagram formentlig er den mest effektive platform, hvis man vil misinformere.

Og ifølge rapporten har russiske påvirkningstrolde skiftet Facebook ud med Instagram, fordi brugernes engagement er større på Instagram.

Instagram er også lige som andre sociale medier blevet udsat for pres for at blokere svindel og fejlinformationer om sundhed. Ikke mindst opslag der opfordrer folk til at droppe vaccinationer.