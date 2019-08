Nyt studie: Falske nyheder giver dig falske minder – især hvis løgnen stemmer overens med din politiske overbevisning

Folk er mere tilbøjelige til at tro på falske nyheder, viser nyt studie. Det viser også, at det er svært at overbevise folk om, at falske nyheder er falske.

Løgnehistorier sætter sig fast i vores hukommelse. Når vi først har set falske nyheder på for eksempel Facebook eller andre sociale medier, har vi det med at huske historierne. Især hvis de fabrikerede nyheder stemmer overens med vores politiske overbevisning.

Det viser et studie, som er blevet offentliggjort i tidsskriftet Psychological Science, skriver Rolling Stone Magazine. Et studie, der giver et nyt og mere detaljeret indblik i, hvordan falske nyheder virker på de millioner af mennesker, som møder dem på sociale platforme.

Irske forskere spurgte først flere end 3.000 irske vælgere, hvad de havde tænkt sig at stemme ved afstemningen om landets abortlovgivning i 2018. Derefter blev interviewpersonerne præsenteret for 4 sande nyhedshistorier og 2 falske nyhedshistorier fra valgkampen.

Forskerne bad personerne om at svare på, om de havde set historierne før, og om de kunne huske indholdet i historierne. Og det viste sig, at halvdelen af de adspurgte kunne huske de fabrikerede historier. Det viste sig også, at folk er mere tilbøjelige til at huske historier, som stemmer overens med deres politiske holdninger. I øvrigt uanset om historierne er sande eller falske.

Samtidig havde folk svært ved at udpege de falske historier, når forskerne gjorde dem opmærksom på, at der blandt de 6 historier var 2 fabrikerede.

»Folk handler med afsæt i deres falske erindringer, og det er ofte svært at overbevise folk om, at falske nyheder er falske«, udtaler en af forskerne, Elizabeth Loftus, fra University of California i en pressemeddelelse.