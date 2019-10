Prins Harry lægger sag an mod aviser for hackerangreb mod telefonsvarer Prinsen har indledt en retssag mod The Sun og The Daily Mirror i forbindelse med påståede hackerangreb.

Storbritanniens prins Harry har lagt sag an mod to aviser for et hackerangreb rettet mod telefonsvarer. Det oplyser prinsens talskvinde.

»Hertugen af Sussex har indledt en retssag mod ejerne af aviserne The Sun og The Daily Mirror i forbindelse med påståede hackerangreb på telefoner«, hedder det i en udtalelse fra Buckingham Palace.

Dokumenter vedrørende hackerangrebet er sendt til en domstol.

Det fremgår ikke af sagsanlægget, hvilke oplysninger aviserne har fået adgang til. Det er heller ikke klart, hvordan de eventuelt har brugt dem i deres dækning af kongehuset.

En talskvinde for den koncern, som ejer The Sun, bekræfter over for Reuters, at »et sagsanlæg er modtaget fra hertugen af Sussex«.

Sagen kommer, efter at det tidligere på ugen kom frem, at hertuginde Meghan, der er gift med prins Harry, vil lægge sag an mod avisen Mail on Sunday.

De to mener, at avisen på ulovlig vis har offentliggjort et af Meghans private breve.

Det højtprofilerede par ønsker desuden at svare igen på »ubønhørlig propaganda«, har prins Harry sagt i en lang og personlig udtalelse.

»Jeg mistede min mor, og nu ser jeg min hustru blive offer for nogle magtfulde kræfter«, lød det fra 35-årige prins Harry.

»Min kone er blevet et af de seneste ofre for en britisk tabloidpresse, der fører kampagner mod personer uden på nogen måde at tænke over konsekvenserne«, sagde han i udtalelsen ifølge The Telegraph.

Advokatfirmaet Schillings, der repræsenterer Meghan, beskylder den britiske avis Mail on Sunday for at skrive usande og nedsættende historier om hende.

Opdateres

ritzau