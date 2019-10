Efter personlige svinere på sociale medier: Umut Sakarya trækker sig fra 'Vild med dans' med øjeblikkelig virkning

»Jeg vil undskylde mange gang til dem som gerne vil se mere af os i Vild Med Dans, men jeg kan virkelig ikke mere og det er nok bedst at slutte mens legen er god i stedet for en grim afslutning for mig«, lyder det fra Umut Sakarya.

»Man skal huske at sige fra, når noget bliver for meget, og man er ved at knække midt over«.

Sådan lyder det indledningsvist i et opslag på Facebook, hvor restauratør Umut Sakarya offentliggør, at han trækker sig fra ’Vild med dans’ på TV 2 med øjeblikkelig virkning.

Sakarya har været sæsonens mest farverige indslag og har uge efter uge fået bundkarakter af dommerne, mens seerne troligt har sendt ham videre i konkurrencen.

Han begrunder sit afbud således:

»De negative kommentarer på de sociale medier er simpelthen gået hen og blevet for meget for mig. De startede med personlige svinere, som intet havde at gøre med dansen, underholdningen og det sjove. Den sidste dråbe, som fik glasset til at flyde over, var, at disse mennesker er begyndt at svine mit hjertebarn Guldkroen til, helt uden filter«.

