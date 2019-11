Hvis det virkelig kan passe, at Radio24syv ikke har mulighed for at klage over afgørelsen i kampen om den nye dab-kanal, skal loven laves om, siger de radikales medieordfører.

FOR ABONNENTER

Den radikale medieordfører Jens Rohde beskylder Radio- og tv-nævnet for arrogance, efter at nævnet fredag frikendte sig selv for at have begået graverende fejl, da radioen Loud vandt udbuddet om en ny dab-radiokanal.