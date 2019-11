Minister vil regulere vildt marked for sociale medier Justitsministeren vil se på Facebooks regulering af indhold, men han har ingen snuptagsløsninger her og nu.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil gerne kigge på regulering af sociale medier, for det er der behov for, men han har ingen snuptagsløsninger med til samråd om Facebook onsdag.

»Den principielle anerkendelse af, at den grænseløse naive tolerance kommer til at ramme os selv, er vigtig, fordi den peger på behovet for at regulere«.

»Jeg har den grundlæggende opfattelse, at markedet er en god tjener, men en elendig herre, og derfor må vi finde nogle samfundsmæssige rammer for reguleringen«, siger han.

Han påpeger, at sociale medier er et område, som er vokset frem, uden at lovgiverne har sat rammer for det.

Regulering af sociale medier er derfor en problemstilling, som regeringen tager alvorligt, siger han.

»Regeringen synes ikke, vi skal befinde os et sted, hvor der ingen regulering er. Vi er af den opfattelse, at det er okay, at der foretages udelukkelse og begrænsninger«.

»Jeg kan godt se problemet, og jeg kan godt forstå, at det er begrænsende, hvis man får fjernet indhold fra et socialt medie«.

»Men jeg er nok mest optaget af at sikre, at skadende og ulovligt indhold ikke spredes på de sociale medier«, lyder det på samrådet.

ritzau