Radio24syv nægter at give op - anlægger retssag

Radiokanalen Radio24syv lægger sag an mod Radio- og tv-nævnet, som for få uger siden lod dab-udbuddet gå til Loud i stedet for til Radio24syv.

»Vi har fået vores advokater til at formulere et sagsanlæg, og de forventer at være klar med stævningen på mandag«, siger tidligere direktør for Radio24syv Jakob Kvist til DR.

Han mener ikke, at radiokanalen har haft ordentlig klagemulighed.

»Det ender jo sådan lidt kafkask med, at de eneste, der kan behandle klagen er Radio- og tv-nævnet selv. Og de har jo så sjovt nok frifundet sig selv«, siger han.

Det skriver DR.

Fond vil betale regningen til en retssag

For et par dage siden sendte Borgerretsfonden et brev til Radio24syv og opfordrede radioen til at føre en retssag for at få afklaret, om radioen blev behandlet rigtigt, da den imod al forventning ikke fik tilladelsen til dab-kanalen. Fonden tilbød også at betale alle omkostninger til retssagen på op til tre millioner kroner, men er også indstillet på at betale mere, hvis det er nødvendigt.

»Formålet er at få fuldt ud afklaret og effektivt forfulgt – uden at det påvirker armslængdeprincippet – om der er begået ulovligheder eller på anden måde begået fejl i forløbet«, skriver fonden i brevet til Radio24syv.

Borgerretsfonden beskriver sig selv som en uafhængig instans stiftet for private midler for at varetage hensynet til borgerens retssikkerhed og modvirke magtmisbrug inden for den offentlige og halvoffentlige organisationer.





