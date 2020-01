Journalist fra Jyllands-Posten vinder Cavlingprisen for tredje gang

Automatisk oplæsning Beta

’Det store sundhedssvigt’ var den vigtigste journalistiske bedrift i 2019 og dermed vinderen af Cavlingprisen.

Det offentliggjorde Cavlingkomiteen for få øjeblikke siden ved uddelingen af dansk journalistiks fineste pris ved en ceremoni på Nationalmuseet i København.

Bag serien står Jyllands-Postens journalister Tea Krogh Sørensen og Morten Pihl.

For sidstnævntes vedkommende er det tredje gang, han vinder den fornemme pris. Samme ære tilfaldt Morten Pihl i 2002 for sin afdækning af Brixtofte-sagen (sammen med kollegaen Jakob Priess-Sørensen) og i 2014 for serien ’Lægernes store tag selv-bord’.

I ’Det store sundhedssvigt’ afslørede journalisterne, »hvordan sygehuse i strid med de nationale retningslinjer gav kvinder mangelfulde undersøgelser for brystkræft«, lød nomineringen. I over 85 artikler afdækkede de grelle svigt i kræftbehandlingen især i Region Sjælland, forsøg på at skjule sandheden om sagen og Danske Regioners forsøg på at nedtone den.

De øvrige nominerede var:

Dagbladet Informations Louise Drivsholm, Martin Bahn og Lasse Skou Andersen var nomineret for at have vist, »hvordan erhvervsinteresser fik afgørende indflydelse på en forskningsrapport om klimabelastningen fra oksekød« fra Aarhus Universitet.

Fra samme dagblad var Line Vaaben nomineret for »sin gribende og empatiske gennemgang af, hvad der gemmer sig bag alarmerende drabsstatistikker i serien ’1.417 drab i Danmark’, mens Sune Engel Rasmussen var nomineret for i bogen ’Nyt Blod’ at give et »et unikt indblik i et krigshærget Afghanistan og gribende beretninger om menneskeskæbner«.

Nedenfor kan du se vinderne af de sidste 10 års modtagere af Cavlingprisen:

2019: Tea Krogh Sørensen og Morten Pihl (Jyllands-Posten) for deres afsløringer af, hvordan sygehuse i strid med de nationale retningslinjer gav kvinder mangelfulde undersøgelser for brystkræft.

2018: Eva Jung, Simon Bendtsen og Michael Lund (Berlingske) for afdækningen af hvidvask i Danske Bank.

2017: Camilla Stockmann og Janus Køster-Rasmussen for deres bog om den kriminelle bande Bullshit.

2016: Chris Kjær Jensen, Lars Nørgaard Pedersen og Michael Lund (Berlingske) for deres artikelserie om den såkaldte kvælstofsag, der beskrev forløbet bag regeringens landbrugspakke.

2015: Puk Damsgård (DR) for reportager fra konfliktfyldte områder i Mellemøsten og for bogen ’Ser du månen, Daniel’.

2014: Morten Pihl (Jyllands-Posten) for serien ’Lægernes store tag selv-bord’ hvori danske overlægers misbrug af forskningsmidler til private formål afsløres.

2013: Jeppe Gaardboe, Frederik Brun Madsen, Søren Kristensen, Michael Klint og Steen Jensen (DR) for dokumentarserie om ulovlig rådgivning om skattely fra skatterådgivere i veletablerede banker og virksomheder.

2012: Asbjørn With (Nordjyske Medier) for i over 130 artikler at have kulegravet Rebild Kommunes svigt i sager om sexmisbrug, tvangsfjernelser og hjælp til handicappede.

2011: Ulrik Dahlin og Anton Geist (Information) for at påvise, at op mod 500 unge statsløse systematisk fik frataget deres ret til dansk statsborgerskab i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

2010: Asger Westh, Lars Nørgaard Pedersen og fotograf Stine Larsen (Jyllands-Posten) for featureserien ’Hjem fra krigen’ om soldaters fysisk og psykisk lemlæstede liv efter krigen.

Kilde: Dansk Journalistforbund.