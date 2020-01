Mediekommentator om Søren Espersens udmelding: »Det er en absurd sag. Men han får en masse omtale i medierne«

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Dansk Folkepartis Søren Espersen ved godt, at DR ikke kommer til at fyre en medarbejder på hans opfordring, men derfor har næstformanden alligevel tænk sigt at gå til både kulturministeren og DR’s bestyrelse med sin utilfredshed over et interview, som vært på DR 2’s Deadline Sten Nørskov lavede for lidt over en uge siden.​​​