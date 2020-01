Nyrestød til BBC: Boris Johnson vil gøre det nemmere at være sortseer

Ifølge Financial Times fremsætter den britiske premierminister i næste uge et lovforslag, der vil slække på straffen for ikke at betale licens. Det vil især gå ud over BBC.

En af premierminister Boris Johnsons første handlinger efter Brexit – og et af hans første politiske initiativer i Storbritannien – finder angiveligt sted i næste uge. Den britiske regering har i flere uger talt om at gøre det lettere at være sortseer – hvilket vil ramme BBC. Og nu ser nyrestødet ud til at ramme den nationale public service-udbyder af radio og tv i næste uge.

Det skriver Financial Times.

Lovindgrebet betyder ifølge magasinet Deadline, at folk ikke kan få fængselsdomme for ikke at betale de knap 1.400 kroner, det årlige licensgebyr ligger på.

The Guardian skrev tilbage i december, at regeringens argumentation for et eventuelt lovindgreb beror på, at andre medieorganisationer har formået at finansiere sig selv ved hjælp af andre metoder end licensopkrævning – hvilket altså også burde være muligt for BBC.

»Hvor længe kan vi retfærdiggøre et system, hvor alle med et tv er nødsaget til at finansiere bestemte tv- og radiokanaler?«, lød det ifølge The Guardian fra Boris Johnson i december.

Stort økonomisk tab

Indgrebet gør op med det licensbetalingssystem, som BBC har beroet på siden 1920’erne. Og public service-udbyderen frygter ifølge Financial Times, at et eventuelt lovindgreb vil få indflydelse på stationens budget for programmer på grund af et økonomisk tab svarende til 1,77 milliarder kroner eller mere.

»Afkriminaliseringen kan få den betydning, at BBC kommer til at mangle flere hundred millioner pund, der ellers skulle have været brugt på programmer og serviceydelser til publikummer«, fortæller en unavngiven talsperson fra BBC til Financial Times.

Nyheden rammer BBC i en periode, der ifølge chefen for nyhedsafdelingen, Fran Unsworth, er den mest pressede, hun har været vidner til i løbet af de fire årtier, hun har været i organisationen. Det fortalte hun onsdag, skriver Financial Times, og torsdag fratrådte redaktøren for BBC Radio 4’s flagskib ’Today programme’, Sarah Sands, sin stilling.

Et program, som flere af regeringens ministre har boykottet, siden den ny regering blev dannet i sommeren 2019.

Hvis BBC’s finansieringsmodel skal ændres, kræver det ifølge The Guardian, at parlamentet stemmer ja til en ny lovgivning, idet den nuværende model sikrer public service-udbyderens mulighed for at inddrive et licensgebyr frem mod 2027.