Datatilsynet er bekymret: Facebooks svar på Tinder bliver udskudt

Der bliver ingen dating over Facebook lige foreløbig. I hvert fald ikke i klassisk Tinder-stil med tilbud og faciliteret flirt. Facebook udskyder nemlig lanceringen af sin nye datingfunktion i Europa efter et besøg fra EU’s datatilsyn i Irland.

Det skriver datatilsynet i en pressemeddelelse.

3. februar gjorde Facebook tilsynet opmærksom på, at datingfunktionen efter planen skulle rulles ud i Europa dagen før valentinsdag, 13. februar.

10 dage var ifølge en pressemeddelelse fra datatilsynet lige lovligt kort varsel, i betragtning af at Facebook ikke oplyste, hvilken betydning datingtjenesten får for brugernes databeskyttelse.

Skal lanceres rigtigt

Datatilsynet besøgte mandag Facebooks kontorer i Dublin, Irland, for at samle dokumentation om datingfunktionen, og torsdag kom så meldingen om, at Facebook udskyder lanceringen.

»Det er meget vigtigt, at vi lancerer Facebook Dating rigtigt, så vi tager lidt mere tid for at sikre, at produktet er klar til det europæiske marked«, sagde en repræsentant for Facebook til BBC.

Selv mener Facebook, at de har arbejdet hårdt for at sikre brugernes privatliv, og at de har givet alle relevante oplysninger til datatilsynet i tide.

Datingfunktionen eksisterer allerede i USA. Den minder om apps som Tinder, men viser med informationer fra Facebook, hvilke venner og interesser brugerne har tilfælles med eventuelle partnere.

Også Instagram-opslag kan hives direkte ind i datingfunktionen. Til gengæld matcher den ikke brugerne med deres facebookvenner, medmindre de ønsker det. Og den er kun for brugere over 18 år.