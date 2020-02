Læser til brevkassen: Hver gang, jeg går på date, sker der det samme

Automatisk oplæsning Beta

Ugens spørgsmål:

Hej brevkasse

Jeg hader at gå på dates, eller altså, det gør jeg egentlig ikke, men jeg kommer tit ud for det her: Jeg sidder der med en fyr, som jeg synes er lækker og interessant, og så får jeg egentlig lyst til, at vi skal hjem sammen. Men så kan jeg pludselig gå i baglås og blive bange for, om det at knalde på første date gør, at man ikke får en længerevarende relation.

Jeg ved godt, den slags forestillinger måske ikke er lige så herskende som tidligere, men når jeg sidder der på en bar, og lysten melder sig side om side med frygten, så føles det ægte.

Hvordan holder jeg de følelser på afstand?

K. h. Tvivleren

Gæsteredaktør Kajsa Gullberg:

Kære Tvivleren

Selvom I unge som regel er meget mere seje med at opløse normer og konventioner, er dette ikke noget, der bare er i dit hoved. Ikke noget, du bare skal have lavet nogle nye tankemønstre om. Det kræver handling.

Min egen metode er samtalen. Jeg er simpelthen så vild med samtalen! Sige ting, spørge og lytte. Sige: ’Jeg kan lide det sådan og sådan, hvad siger du til det, matcher det med dine præferencer?’.

Husk dog at holde dit overskud i den ene hånd og din sårbarhed i den anden. Aldrig gå på kompromis med din sårbarhed Gæsteredaktør Kajsa Gullberg

Så når jeg så sidder der foran en, jeg vil være nøgen sammen med, åbner jeg op for samtalen. »Jeg har lyst til at være nøgen med dig, har du også lyst til det?«. Måske er han ikke helt vant til den samtale, så måske griner han lidt forlegent/forvirret. Det må vi tage i stiv arm, dig og mig, vi er frontløbere.

Husk dog at holde dit overskud i den ene hånd og din sårbarhed i den anden. Aldrig gå på kompromis med din sårbarhed.

Og her kommer så det afgørende – hvis han siger, at det har han altså også lyst til, så fortsætter du din formidling af dine behov, altså før du smider tøjer der på cafeen. ’Fedt’, råber du, ’det er jeg vildt glad for at høre! Jeg har desværre den her kedelige empiri på, at mænd, jeg knalder på første date, ser jeg aldrig igen. Og det synes jeg er mega utilfredsstillende (når vi nu havde den her fede vibe). Selvfølgelig kan vi ikke love hinanden noget, men skal jeg smide mit tøj, vil jeg gerne have et fælles udgangspunkt i, at: Kan vi lide det her, så kører vi med gentagelse’.

Og så kan I have en sludder om kønsfængslernes udtørrende konsekvenser for alle parter, imens I knalder bagefter.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære Tvivleren