Læser til brevkassen: Min kæreste råber 'gay', 'pussy' og 'bitch', når han spiller PlayStation. Skal jeg være bekymret?

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg dater en dejlig mand. Han er lækker, sjov og woke. Jeg har endelig mødt en mand, der fatter, at feminisme ikke bare er noget med at hade mænd. Der er bare et problem, og det starter med en PlayStation. Han gamer meget, rigtig meget, men det er ikke engang det, som er problemet.

Jeg har overværet ham spille, og der eksisterer åbenbart et lidt andet sprog her, end det sprog jeg er vant til at høre komme ud af hans mund.

‘Gay’, ‘bitch’ og ‘pussy’ bliver jævnligt brugt til at beskrive hans holdkammerater, hvis de laver fejl. Jeg krymper mig sammen hver gang, jeg hører ham bruge de ord. Men ... skal jeg sige noget til ham? Sige, at jeg synes, han skal tænke over sit gamersprog? Eller lukke ørerne og glemme det?

Kh Gamer Girl

Gæsteredaktør Simon Roliggaard:

Kære Gamer Girl

Sidste år brugte jeg selv mere end 600 timer foran min PlayStation. Både fordi det til tider er mit arbejde, men også bare fordi jeg synes, det er pissesjovt. Min kone synes, det er ret mange timer, og forleden stoppede hun op i stuedøren, kiggede på mig i ramme alvor og spurgte, om jeg var blevet afhængig.

Det lyder ikke som om, at du har problemer med mængden af tid, din kæreste spenderer med en controller i hånden, så lad mig lige starte med at rose dig for at acceptere det som hans frirum. Du kunne også have punket ham for at spille fysisk bold med gutterne eller tage på en årlig druktur på Rock Boat-festival. Mandefællesskaber findes mange steder. Det her lyder som din kærestes. At han har et, er et sundhedstegn, vil jeg mene.

Dit spørgsmål går helt konkret på hans ‘gamersprog’. Lad os lige starte med at adskille det sammensatte ord. Sproget har intet med gaming at gøre i sig selv. De ord, du giver som eksempler, lyder som rimeligt traditionelle og næsten kliché-agtige mandeord. Det er mere for at sige, at det ikke er det faktum, at din kæreste spiller computerspil, der ødelægger hans woke-ness.

Der er i øvrigt enorme mængder videnskabelige undersøgelser, der peger på, at computerspil ikke på nogen måde påvirker ens personlighed på længere sigt. Hverken positivt eller negativt. Så du skal ikke være bange for, at hans personlighed over for dig pludselig ændrer sig som følge af en hård tone blandt hans gamer-venner.

Vi har alle vores , og personligt synes jeg heller ikke, det er super sexet, når kvinder strikker, men det er der nogen, som finder en ro i Ugens gæsteredaktør Simon Roliggaard

Men derfor synes jeg godt, du kan spørge interesseret, hvad et fællesskab, der virker så radikalt anderledes, end du oplever ham, gør for hans velbefindende. Det skal være for at lære din kæreste bedre at kende og ikke for at fortælle ham, at han skal finde et team med færre toiletmunde. Kan du ikke gøre det med den intention, tror jeg, du skal lade være at bekymre dig om det.

Vi har alle vores quirks, og personligt synes jeg heller ikke, det er super sexet, når kvinder strikker, men det er der nogen, som finder en ro i. På samme måde som jeg finder ro i at lemlæste digitale dæmoner med en kædesav til heavy metal. Hvis det her er din kærestes frirum, tror jeg, du vinder på at lade ham have det uforstyrret. Og husk så, at gay også kan være følelsen, når man synger en glad musicalsang.