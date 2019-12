Læser: Min gamle lærer er 17 år ældre end mig. Er det for mærkeligt, hvis vi begynder at date?

Automatisk oplæsning Beta

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Hej brevkasse. Jeg er en 27-årig kvinde. Længe har jeg været indhyllet i en depressionståge, der er ved at aftage. Jeg har samtidig droppet p-pillerne og mærkede under min ægløsning en ubeskrivelig trang til at have sex.

Har for nylig fået et usagt tilbud fra min gamle lærer, om vi skulle hooke up. Han er dog omkring 43 år. Mit spørgsmål er nu, om det er mærkeligt at være sammen med ham, og hvad er egentlig maks-alderen?

Han har ikke været min lærer i otte år.

Kh

Gæsteredaktør Camilla Stockmann:

Inden jeg svarer, må jeg først gratulere dig: Tillykke! Du har droppet p-piller som præventionsform, du mærker nu din cyklus, og du har fundet nøglen til det kemisk skabte kyskhedsbælte.

Mit første råd er: Drys salt og peber på nøglen, og slug den hurtigt!

Vi er mange kvinder, der har henslæbt vores bedste år med den kunstige progesterons tungt flydende bly slængt hen over lystens vildt forgrenede filigran Camillla Stockmann

Fordelene ved p-piller er evidente, men med til præventionsformen hører en kulturelt underrapporteret horrorliste af kvababbelser, også kaldet bivirkninger, og vi er mange kvinder, der har henslæbt vores bedste år med den kunstige progesterons tungt flydende bly slængt hen over lystens vildt forgrenede filigran. Nu mærker du lysten, som er din, den er stærk, og det er godt.

Ugens gæsteredaktør Camilla Stockmann Kulturjournalist på Politiken, 46 år. Modtog i 2018 Cavlingprisen for bogen ’Bullshit’, som er skrevet i samarbejde med Janus Køster-Rasmussen. Cand.mag. i moderne kultur og har udgivet flere bøger, bl.a. ’Michael Laudrups tænder’ og ’Charlie Hotel Oscar Kilo’ skrevet med Majse Njor.

Det fører mig videre til mit svar på dit spørgsmål: Nej, det er ikke ’mærkeligt’, hvis du vælger at være sammen med din tidligere lærer i en alder af 27 år. For det første er han ikke længere din lærer, og han kan ikke – hvis det skulle falde ham ind – udnytte den magt, der lå i hans tidligere position. For det andet er aldersforskellen imellem jer kun på sølle 16 somre, og det er ingenting, hvis du spørger mig – eller alternativt spørger præsident Macron, der er næsten et kvart århundrede yngre end sin egen madame Macron.

Men når du har fulgt mit første råd, og nøglen er slugt, vil mit andet råd være at stille dig selv et spørgsmål: Er det din gamle lærer, der skal lukkes ind i din hemmelige have? Er det ham, DU har mest lyst til? Eller tolker jeg rigtigt, når jeg i dit brev fornemmer en lille tøven, ikke kun på grund af aldersforskellen, men også fordi din gamle lærer ikke matcher den lyst, som nu trækker i dig som ebbe og flod i kroppens subtropiske floddeltaer?

Jeg spørger derfor forsigtigt: Hvad drømmer DU om? Hvem har DU lyst til?

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Herligt! Sexlyst og psykiske sygdomme kan være en grum cocktail, men gudskelov er du endt med en sex with the teach, drik ud. Jeg ser intet problem i aldersforskellen eller jeres fortid, det er jo en kollektiv fantasi at sætte sig på skødet af sin gamle latinlærer. Og en pæn mand i fyrrerne er også et drømmescenarie for de fleste.