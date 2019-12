Annika Aakjær: »Jeg har set virkelig mange smukke og søde kvinder vælge alt for forkert for mange gange«

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er tyk, og det er jeg ganske glad ved. Jeg er også single og på Tinder. Forleden stødte jeg ind i ’Klaus’ på appen, som gerne ville prøve mig, fordi jeg er tyk. Han havde nemlig aldrig prøvet ’det’ før.

Jeg skrev, at jeg ikke vil bolle med en, som vil prøve mig. Jeg og min krop vil bolles, fordi den er dødsensdejlig. Men hvordan skal jeg håndtere, at jeg potentielt er et fetishknald?

Kh den tykke

Gæsteredaktør Annika Aakjær:

Min første og følelsesmæssige reaktion på dit brev er: Fuck en kæmpe nar, hold dig langt væk fra ham og ligesindede.



Men der er er jo mange dybere og mere komplekse ting på spil her, og måske vil du rende ind i flere Klaus’er, som bare ikke er lige så ’ærlige’. På den måde er et knald sjældent bare et knald, for den ene eller begge parter kan have agendaer, de ikke engang nødvendigvis selv er klar over, som kan gå på mange ting – feticher og ubearbejdet psykisk baggage.

Mange har spået mig dårlige chancer for at finde en partner, og det er da også rigtigt, det har sin pris ikke at være som normen Annika Aakjær

På den ene side er det ærgerligt, hvis ’Klaus’ af jeres korrespondance lærer, at han bare skal finde en anden og mere uærlig approach, og derfor næste gang, han retter henvendelse til en, der kan give ham hans rådne flueben, bare faker, hvad der kunne ligne oprigtig interesse for personen bag billedet. Det er naturligvis ikke dit ansvar, hvad ’Klaus’ gør fra nu af, men det kunne jo ende med at blive dig, der blev udsat for det af en anden ’Klaus’.

Ugens gæsteredaktør Annika Aakjær Sangskriver og musiker, 37 år. Debuterede med albummet ’Lille filantrop’ i 2008 og har blandt andet spillet med i DR-julekalenderen ’Julestjerner’.

Jeg er sikker på, at jeg selv har mødt min del Klaus’er, som havde et flueben, som noget ved mig kunne sætte for dem, og når jeg har haft det på fornemmelsen, er jeg næsten altid blevet såret, ikke sådan dybt, men det har skadet min tillid og tro på oprigtighed og pustet til min eventuelle usikkerhed, men sjældent har vedkommende sagt direkte »jeg vil gerne knalde, fordi sådan og sådan«, og der tror jeg, at det er noget særligt, det med at være tyk.

Fordi tykke mennesker i forvejen bliver enormt dehumaniserede i vores samfund, at der er så meget stigma, der følger med det at være tyk. Det er paradoksalt også derfor, jeg tror, at han skriver så ærligt til dig, som han gør, måske fordi han har den holdning, at du måske bare skal være ’taknemmelig’ over, at han, når nu han skal vælge en tyk, vælger dig.

Hvor trængende er du? Og er Klaus et flueben for dig? Annika Aakjær

Det er synd for Klaus, at han har så lidt indsigt i egen menneskelige uformåen. Men – uden sammenligning ellers – så vil jeg sige til dig, som én, der tit er blevet kaldt for ’en stor mundfuld’, fordi jeg altid har fyldt meget, stort set aldrig gjort mig mindre for mænds skyld, griner højt, er sjov og ved, hvad jeg gider og ikke gider, så mange har spået mig dårlige chancer for at finde en partner, og det er da også rigtigt, det har sin pris ikke at være som normen: Jeg ville ikke bytte.