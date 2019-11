Hjælp! Min kæreste er panisk angst for alt, der har med hverdagslivet at gøre

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Hej brevkasse

Vi er et par i 30’erne, og vi er meget forelskede efter at have kendt hinanden i halvandet år. Men min kæreste er panisk angst for alt, der har med hverdagslivet at gøre og frygten for at ende som hr. og fru Hakkebøf fanget bag en ligusterhæk.

Dette er på ingen måde et liv, jeg tilstræber heller, men jeg vil gerne have børn og på den måde leve et ’almindeligt’, roligt hverdagsliv. Hvad gør jeg?

Kh. fru Hakkebøf

Gæsteredaktør Tomas Lagermand Lundme:

Kære fru Hakkebøf

Man skal ikke være bange for kærligheden. Slet ikke, når man som jer er så vilde med hinanden. Angsten skal nok dukke op på et tidspunkt. Men det er jo meget nemmere at håndtere angsten, når man er to mod en. Der stiller kærligheden sig stærkt i vejen for alt det forudsigelige, hvis I to insisterer på, at det altid er den, der skal sejre, altså kærligheden.

Ugens gæsteredaktør Tomas Lagermand Lundme Forfatter, dramatiker, billedkunstner og skribent. Født 1973. Har senest udgivet bogen ’En rigtig kærlighed’ - en roman om kærlighed på godt og ondt. Gift, med den samme, siden 1998.

Elsk hele tiden lidt mere, end man tænker, det hele kan holde. Det har virket for mig. Der har altid været mere at komme efter. Hjertet er en vidunderlig motor. Hjertet gør dig modig, vild og meget mere udfordrende, end du nogensinde havde turdet drømme om. Sådan undgår man nok også at ende i liguster, Weber-grill, samtalekøkken og joggingtøj med en hr. millionbøf, der går rundt og tungeslasker en fru millionbøf midt i ’Vild med Dans’. På den anden side lyder det også meget rart.

Jeg har selv været sammen med den samme mand i de sidste 22 år. Det er selvfølgelig ikke sjovt hver dag, det er hårdt arbejde til tider, men det er også vidunderligt og spontant og noget, jeg ikke helt ved hvad er, men som alligevel er det, der gør mig lykkelig. Ved at jeg tør give mig hen Tomas Lagermand Lundme

Det er noget underligt noget ved det, at vi altid definerer tosomhed som noget med angst. Jeg har selv været sammen med den samme mand i de sidste 22 år. Det er selvfølgelig ikke sjovt hver dag, det er hårdt arbejde til tider, men det er også vidunderligt og spontant og noget, jeg ikke helt ved, hvad er, men som alligevel er det, der gør mig lykkelig. Ved, at jeg tør give mig hen.

Det turde jeg slet ikke i begyndelsen. Af angst for Weber-grillen. Vi har undgået ligusterhækken, men vi har ikke undgået kærligheden. Det skal I heller ikke gøre. Elsk hinanden. Så går det sikkert fantastisk. Vær aldrig bange for kærligheden. Det må man simpelthen ikke være.

Kærlig hilsen Tomas