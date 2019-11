Brevkassen giver intime råd: Denne frisure skal du vælge ... dernede

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Kære brevkasse

Jeg har i flere år eksperimenteret med forskellige frisurer ’dernede’. I virkeligheden kan jeg ikke rigtig tåle det og synes personligt, at det er pænest med kønsbehåring. Jeg er lige nu et sted, hvor jeg svinger mellem ’gad vide, hvad fyren ville tænke?’ og ’fuck det, jeg gør hvad JEG vil!’. Hvordan beslutter jeg mig?

kh Den skabsbehårede

Ugens gæst Zissel Astrid Kjertum-Mohr Født i 1994. Tidligere producer på ’Spørge Jørgen’ og ’Den Korte Radioavis’, på Radio24syv. Nuværende redaktør hos Egmonts podcastplatform ’Talk Town’. Datede engang en mand, der insisterede på at få lagt hendes horoskop, for straks efter at ghoste hende. Han kontaktede hende på Instagram – det kan du selv gøre her.¨ Foto: Sarah Schwarb-Randeris

Gæsteredaktør Zissel Astrid Kjertum-Mohr:

Kære skabsbehårede

Du skal gøre det, der gør dig gladest. Dybest set har du allerede besvaret dit eget spørgsmål, og hvis du ikke ved det, så prøv at slå plat og krone om det – når mønten er i luften, kan du mærke i maven, hvilket udfald du håber på. Jeg har endnu ikke oplevet mænd, der brokker sig over kønsbehåring, men resultaterne fra mit private analyseinstitut er formentlig ikke nok til dig. Derfor er her tre argumenter for kønsbehåring:

Den praktiske: Tænk på al den tid, du kan spare på ikke at skulle barbere dig i skridtet! For ikke at tale om alt det vand, der ikke skal bruges på at skylle dine kønshår væk.

Hvis folk ikke vil gå ned på dig alene af den grund, at du har kønsbehåring, så synes jeg, at vedkommende skal gå ned i Fætter BR og købe en dukke, han kan kneppe, mens han spiller PlayStation i en sækkestol. Gæsteredaktør Zissel Astrid Kjertum-Mohr

Den politiske: Barbering af menneskekroppen er i virkeligheden patriarkatets sidste store overgreb mod kvinden. »Bare fordi jeg er en hvid ciskønnet midaldrende magtmand, der end ikke magter at holde håret fæstnet på min skaldede isse, beslutter jeg, at hår fra nu af skal være onde, og at de skal skæres væk, hvor end de findes. Få dem væk!, siger jeg. Thi hår er urene, og skaldet er smukt, for jeg har ret i alt, og min krop er Skaberens Krop«.

Den modebevidste: Det er simpelthen bare ikke længere moderne at skrabe alt hår væk, og hvis du beholder det, kan du måske blive stor på Instagram en dag. Og ærligt talt, hvis folk ikke vil gå ned på dig alene af den grund, at du har kønsbehåring, så synes jeg, at vedkommende skal gå ned i Fætter BR og købe en dukke, han kan kneppe, mens han spiller PlayStation i en sækkestol.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære skabsbehårede

Jeg får røde knopper af dit spørgsmål. Ikke på grund af dig, men fordi det giver mig udslæt på inderlårene at vide, at det spørgsmål kan stilles. Jeg ved jo godt, at vores kroppe er under konstant kulturel indflydelse, hvert et kilo, strækmærke og kalveknæ skal hjemsøge os i vores mareridt, og man kan i mørke øjeblikke føle sig decideret kærlighedsuværdig på grund af et fucking kussehår m/k.

Lige meget hvor ofte Hella Joof siger, vi skal kaste glitter på vores overbid og elske hver en skævvredet delle, så er det, som om vi ikke rigtig hører efter.

Prøv med sjove mønstre, epilatorer, voks, krøllecreme og glattejern. På den måde finder du enten ud af, hvad du synes klæder kludedukken, eller også bliver du så dejligt træt, at du lader stå til Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson

Jeg synes, du skal blive ved med at eksperimentere. Giv din dusk hele den store tur til damefrisøren med klip, farve, føn og hovedbundsmassage. Prøv med sjove mønstre, epilatorer, voks, krøllecreme og glattejern. På den måde finder du enten ud af, hvad du synes klæder kludedukken, eller også bliver du så dejligt træt, at du lader stå til.

Jeg er selv den dovne mandetype, og der gælder samme regel for alt hår på min krop: Det får lov til at vokse, indtil paskontrollen begynder at løfte øjenbrynene.

Hvis nogen decideret løber skrigene bort på grund af den måde, du fletter fisseskægget på, så er det måske, fordi du har fået lavet et for uhyggeligt motiv. Men mere sandsynligt er nok, at vedkommende aldrig har set ’sådan en’ i virkeligheden, og så skal du lade ham fare. Gør, hvad du har lyst til, og selv om det selvfølgelig er løgn, at det lækreste i verden er selvtillid, så kan du nå virkelig langt med et glimt i øjet og en minimumsgrad af hygiejne.