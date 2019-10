Gert Martin fra 'Gift ved første blik' svarer i brevkassen: I årevis har jeg ledt efter en kæreste. Så fandt jeg en. Og nu har vi balladen

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Efter 24 år som single og 10 år som uerfaren kærlighedsrådgiver for mine forelskede veninder, har jeg fundet min store første kærlighed. Jeg har drømt om den længe, og mine veninder har drømt med. Forventningerne var i top.

Nu hentyder mine veninder til, at jeg nøjes med min kæreste.

Hvordan kommer jeg ud af at skulle retfærdiggøre min kærlighed til min kæreste?

Med venlig hilsen den forelskede

Gæsteredaktør Gert Martin Hald:

Kære forelskede

Først og fremmest tillykke med kærligheden. Du har fortjent den! Lad mig gå u-psykologisk til sagen: Jeg tænker, at du stiller det forkerte spørgsmål. Det er næppe din kærlighed til din kæreste, dine veninder mener, du skal retfærdiggøre, men nok mere den tid og opmærksomhed, den tager.

Jeg tror, du og dine veninder oplever at du prioritere anderledes, end du gjorde som single. Men det er altså helt normalt. Og det er du simpelthen nødt til, hvis du vil udvikle og opleve det parforhold, du (og dine veninder) så længe har drømt om.

Når man er single, spiller veninde-relationerne ofte en anderledes og mere central rolle, end den gør, når man er i parforhold. Nogle af de ting, du før lavede med dine veninder, laver du måske med din kæreste nu, ligesom det også kan være, at du henter mere af den følelsesmæssige støtte og intimitet, du har brug for i hverdagen, hos din kæreste fremfor hos dine veninder. MEN det betyder ikke, at du ikke stadig har brug for dine veninder, eller holder mindre af dem, eller at de ikke mere skal være en del af din hverdag og liv.

Det er enormt vigtigt at få kommunikeret til dem, ligesom det kan være vigtigt, at de får lov til at sige eller hentyde til, at de synes du ’nøjes’ med din kæreste. For oversat siger de: »Vi savner dig og har lyst til at du prioriterer os lidt mere«. Mit forsimplede råd er derfor: Tal med dine veninder om din oplevelse, accepter deres savn/kritik uden at forsvare dig, og prøv at tale med dem om, hvordan I bedre kan prioritere hinanden og jeres venskab fremadrettet, så både de og du bliver tilfredse.

Mange hilsner

Gert

Ugens gæsteredaktør Gert Martin Hald 44 år.Har medvirket som ekspert i DR-programmet ’Gift ved første blik’ siden 2014. Uddannet psykolog, ph.d. og er specialist i klinisk sexologi.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære forelskede

Jeg kan lide dig, det kan jeg mærke. For du tør afsløre, at forventningerne var i top, for det er de virkelig tit. Selv om man skulle tro, vi unge mennesker fik vores identitet fra vores quirky personlighedstræk, vores sjove efternavne eller hårdttjente lønarbejde, så er der stadig virkelig meget status i den rigtige partner.