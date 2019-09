Legendarisk 'Gift ved første blik'-par giver råd i brevkassen: Giv plads til din kærestes akvarium, ligesom vi gav plads til Michaels gamerstol

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse,

Min søde kæreste og jeg har været så heldige at få fat i en skøn lejlighed i Sydhavn. Nu går vi og drømmer sammen om indretningen, og det går faktisk ret fint. Det er første gang, vi skal bo sammen, og det lyder som om vores smag passer sådan nogenlunde godt sammen – på nær en enkelt vigtig ting

Min kæreste har nemlig et akvarie i sin nuværende lejlighed, og jeg synes det er gyseligt. Det kræver både plads og arbejde, som jeg ikke synes, vi har. Jeg kan mærke, han er øm omkring det, men æv, hvor kan jeg ikke lide det.

Kan jeg bede ham om at give det væk, eller er jeg for hysterisk?

Kh ferskvandshaderen

Gæsteredaktører Michael og Kathrine Kelså Harders:

Hej ferskvandshaderen,

Først og fremmest tillykke med den nye lejlighed.

Det lyder som en god start, at I er nogenlunde enige om indretningen, for det er slet ikke selvsagt.

Vi har faktisk som par selv stået i en lignende situation. Da Michael skulle flytte ind i vores nu fælles lejlighed, slæbte han en stor, grim gamerstol med. Og Kathrine tænkte bare: »Åh nej, skal den stå midt i min fine stue?«. Men den fik lov at stå, og nu har den faktisk sentimental værdi for Kathrine.

Vi vil klart anbefale dig at tage en ærlig og åben snak med din kæreste om akvariet. Fortæl gerne om, hvilken følelse akvariet skaber hos dig, og måske endnu vigtigere så sørg for at spørge ind til, hvor vigtigt akvariet er for ham. Bestræb dig på ikke at være fordømmende, men forstående. Ellers kan han komme til at føle, at der ikke er plads til ham.

Ugens gæsteredaktører Michael og Kathrine Kelså Harders Blev gift i forrige sæson af ’Gift ved første blik’ og er stadig sammen. Skriver om deres (kærligheds)liv på bloggen michaelogkathrine.dk. Foto: Kenneth Svanborg

Det kan være, at akvariet er noget, der gør ham rigtig glad og giver ham det overskud i hverdagen, der gør, at han er den mand, du elsker. Og selvom et akvarie kræver noget arbejde, kan det også være, at det er rart og hyggeligt for ham at passe.

Der er ikke noget rigtigt eller forkert ved de følelser, I må have om situationen. Vigtigst af alt er at opretholde en god kommunikation. Måske det endda er et muligt kompromis, at man kunne skifte det ud med et pænere akvarie, eller måske kunne man dekorere sig ud af det?

Held og lykke med det hele