Brevkassen giver råd om erotik: Min kæreste og jeg venter vores første barn, og vi glæder os. Men der er opstået et problem

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er en mand på 28. Min kæreste og jeg venter vores første barn, og vi glæder os begge til at møde det lille nye væsen. Men der er opstået et problem. For selv om jeg synes min kæreste er virkelig lækker, også som gravid, så er min sexlyst simpelthen næsten forsvundet.

Hver gang vi er sammen, bliver jeg pludselig bange for, at der kan ske barnet noget, også selv om jeg ved, at det er ufarligt. Det har lagt en kæmpe dæmper på vores ellers dejlige parforhold. Hvordan slår jeg babyen ud af hovedet, når tiden er inde til lagengymnastik?

Mvh den kommende far

Gæsteredaktør Duncan Wiese:

Kære kommende far

Jeg tror, at den største parforholdsdræber er forventninger. Forventningen om, at du ikke skal synes, at det er lidt mærkeligt, at din kærestes krop forandrer sig helt vildt, og at der er en baby inden i hende, mens I har sex. Det er jo både smukt, men også super alienagtigt!

Kan man godt have det super knalderen, når man lige har ordnet alt det praktiske i lejligheden og lavet varmepude til den kommende mor? Svaret er selvfølgelig ja, men man må også acceptere, at det er lidt mærkeligt, og at ting forandrer sig Gæsteredaktør Duncan Wiese

For slet ikke at tale om, at du skal til at være far. Og hvordan er det lige, kan man godt være et seksuelt væsen, når man også er en omsorgsperson? Og kan man godt have det super knalderen, når man lige har ordnet alt det praktiske i lejligheden og lavet varmepude til den kommende mor? Svaret er selvfølgelig ja, men man må også acceptere, at det er lidt mærkeligt, og at ting forandrer sig.

Mit bedste råd er at snakke helt åbent om det med kæresten og bare være ærlig. Det behøver ikke at starte med: Jeg synes, det er fantastisk, men det er lidt mærkeligt. Det kan bare være: »Det er super mærkeligt, det her«.

Når det så er sagt, er min erfaring (vi venter også et barn i slutningen af oktober), at når man har snakket ud om de her ting og vænnet sig lidt mere til det, opstår en helt vild fortrolighed og en helt ny seksualitet. Og den seksualitet kan være mindst lige så sprød og dejlig som før. Faktisk kan den være endnu mere sprød.

Mvh Duncan

Ugens gæsteredaktør Duncan Wiese Født 1991. Forfatter. Uddannet fra Forfatterskolen i 2015. Driver skriveskolen Nyt Forum for Skrift i Nordvest. Blev i sommer gift med digteren Nanna Storr-Hansen. Skal være far til oktober.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære kommende far