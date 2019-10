Brevkassen giver datingråd: Drop Tinder. Instagram er klart det bedste sted at score

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse,

Jeg er en ung kvinde, som er træt af dating-gamet. Hvis der er noget, jeg ikke orker, så er det at sidde og swipe til højre og venstre for så at skulle sidde fanget over en latte og prøve på at skabe noget kunstig kemi – for man syntes jo, at vedkommende virkede cool på skrift. Det er for forceret.

Må jeg bare erkende, at Tinder er kommet for at blive? Læser

Men lad os være ærlige: Den danske kultur er jo ikke ligefrem den mest flirtende eller opsøgende i det offentlige rum, så hvor og hvordan møder man en kvinde/mand i Danmark, uden at det indebærer at have en promille på 0,7? Må jeg bare erkende, at Tinder er kommet for at blive?

Venlig hilsen

Den trætte

Gæsteredaktør Frederik Kulager:

Kære Den trætte

Da jeg var på Tinder og swipede og swipede og uha, et match, skrive-skrive-skrive, slog det mig hurtigt:

Tinder var den mindst spændende, mindst løsslupne og mindst kåde måde at tilfredsstille den lille, begærlige mand inde i mig, som gerne vil elskes. Og efter skrive-skrive-skrive stod jeg med en date-aftale, og helt ærligt, hvordan viser man sine bedste, mest flatterende sider over kaffe? Ingen vil date ens latte-personlighed.

Ugens gæsteredaktør Frederik Kulager 28 år. Journalist på Zetland, hvor han især skriver om tech- og internettendenser og desuden er vært på podcasten ’Frederik forklarer internettet’. Elsker, når piger skriver først på Instagram. Det kan de gøre her, og ellers kan man følge ham på Twitter her.

Derfor slettede jeg Tinder og erstattede den med en anden app: Instagram.

Du spørger, hvor man ædru møder en kvinde/mand i Danmark, og mens det sunde svar er ’ude i virkeligheden’, ved du også, at vi ikke flirter i Netto, men, Den trætte, det gør vi på Instagram. Her må sextes.

Flirten går nogenlunde således: Du følger personen, eller de følger dig, du tjekker dem ud, og kan du li’ det, du ser, følger du tilbage. Nu kan I chatte. Stories er deres liv, spørg ind til det, deres billeder er deres fortid, tjek dem ud. Der er så meget mere kontekst her end på Tinder. Når I har chattet lidt, har du en fornemmelse af personen – og en masse at snakke om, når/hvis I mødes irl.

Jeg er ikke sikker på, Tinder er kommet for at blive, men online-dating er – og gudskelov. Studier har vist, at ægtefolk, der har fundet hinanden online, har lavere skilsmisserate, ligesom de er mere tilfredse med ægteskabet end dem, der har mødt hinanden offline. Forskellen er lille, men stadig statistisk signifikant. Ovenikøbet har et studie vist, at vi bliver hurtigere gift, hvis vi har mødt hinanden online, så hvad venter du på?

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Tinder er et erotisk pyramidespil. Som alle andre sociale medier får det udelukkende kunstigt liv af, at vi bruger det, fordi de andre gør, og jeg ville ønske, jeg kunne trække stikket herfra.