Emma Holten giver råd i brevkassen: Folk går til kærligheden som en form for projektarbejde

Ugens spørgsmål:

Hvornår må man date efter et breakup? Jeg synes selv, jeg er klar, men mine venner råder mig alle sammen til at vente. Jeg vil gerne i gang med det samme, men er der en tommelfingerregel, jeg kan følge?

Mvh hjertet

Gæsteredaktør Emma Holten:

Kære hjertet

Du rammer ind i noget, der ligger mig meget på sinde: Den måde, vores kærlighedsliv er blevet fuldstændig splittet op fra resten af vores sociale liv. Ideen om, at dating (en slags glorificeret jobsamtale) er separat fra bare at ’hænge ud’ eller ’slappe af’ eller være ’til fest’ eller ’drikke sig i hegnet’, er, tror jeg, virkelig ikke god.

Sagen er, det er umuligt at regne ud, hvem der bliver en god kæreste, hvem der er god til at knalde, hvem der kommer til at forstå vores komplekse relation til vores forældre Ugens gæsteredaktør Emma Holten

Dating bliver et møde med et konkret mål (folk går næsten til kærlighed som en form for projektarbejde), hvor man opstiller nogle fuldstændig andre krav til mennesker, end man ellers ville gøre: en eller anden abstrakt idé om en potentiel partner. Sagen er, at det er umuligt at regne ud, hvem der bliver en god kæreste, hvem der er god til at knalde, hvem der kommer til at forstå vores komplekse relation til vores forældre.

Så ja, du er klar til at date, for du er klar til at møde nye mennesker og se, hvor det ender. Mød alle med den samme nysgerrighed og med dine værdier og din egen følelse af glæde som udgangspunkt. Så kan der både komme venner og kærlighed ud af det. Held og lykke med alle verdens morsomme folk!

Emma

Ugens gæsteredaktør Emma Holten Født 1991. Aktivist og kønsekspert, redaktør på magasinet Friktion. Mange kuldsejlede eksperimenter med trommeslagere, nu i tryg relation med stabil nordjyde.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære hjertet

Du vil »i gang med det samme«. Dejligt, mistænkeligt og genkendeligt. Lige den sætning var jeg nemlig i for et halvt års tid siden. Katastrofen havde ramt, men det havde jeg ikke tid til. Med mit knuste hjerte som boksehandsker kastede jeg mig derfor ind i datingmarkedet, som Rocky kastede sig i ringen.

Med ’Eye of The Tiger’ kørende i hovedet blev min sommer til en hollywoodmontage af dates. Jeg var sikker på, at jeg ved tankens kraft og med et par smileture rundt om søen med fremmede kunne få det bedre på ingen tid.

Men jeg havde det ikke som en cool rocksang, jeg var et omvandrende omvendt pophit: »Min mund si’r ja, men hjertet siger nej«. Så det endte med, at min overflade rendte rundt på byens barer og ihærdigt prøvede at være charmerende og følelsesmæssigt involveret.

Et ødelagt hjerte kan hurtigt blive et selvisk et, det gør alligevel, hvad det vil Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson

Dermed ikke sagt, at det var helt håbløst: Bare det, at nogen gider se en i øjnene med en smule hengivenhed, er lindrende creme for en forbrændt sjæl. Man er et romantisk rovdyr glubsk efter hjertemorfin, og det kan godt kræve sine ofre. Et ødelagt hjerte kan hurtigt blive et selvisk et. Det gør alligevel, hvad det vil.

Tommelfingerregler i kærlighedens navn vil jeg så nødig opstille, lægeerklæringer, bøder eller fripas kan jeg heller ikke udstede. Hvis du har brug for, at jeg giver grønt lys til noget, så læs du bare det. Men mærk efter, og forstå, at fordi dit hjerte er splittet, så taler det med to tunger, parat og sårbart, klart og knust.