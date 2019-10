Brevkassen giver saftige råd: Må jeg score min gifte kollega?

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Jeg kunne godt bruge noget hjælp til et etisk dilemma. Jeg begærer min lækre kollega. Han er klog, sød, og vi har det sjovt.

Men han er i princippet lidt for gammel til mig. Og lidt for gift. Og har lidt for meget børn.

Skal jeg holde mig på dydens smalle sti og være en god medsøster, eller er det hver kvinde for sig? Må jeg prøve at score ham?

Kh. Kollegaen

Gæsteredaktør Bo Søndergaard:

Kære Kollegaen

Mit svar falder i tre dele

Ugens gæsteredaktør Bo Søndergaard 51 år. Kulturjournalist og vært på ’Du lytter til Politiken’. Bor på Østerbro med sin kone og to børn, hende mødte han i øvrigt på sit arbejde.

Først: Det lyder jo ærlig talt røvsygt at være en god medsøster, som pligtskyldigt traver ud ad dydens smalle sti, indtil den deler sig i to, hvor den ene vej fører til et klidfarvet kloster og den anden til terminalt triste Tinderland.

Han er en smuk djævel ved et mødebord, men er han overhovedet umagen værd? Ugens gæst, Bo Søndergaard

Men jeg kunne også vende den om og spørge: Hvor fedt vil det være at score en halvgammel, helgift far? Som, efter at I har haft et besværligt stående samleje i garderoben til julefrokosten, finder ud af, at det er alt for besværligt at forlade kone og børn. At han ikke har råd til at flytte og i hvert fald ikke skal have flere børn. Og som bare ved, at han ikke orker at gå i byen med dine venner efter de to første gange, for han kunne jo sidde derhjemme og sove til DR 2’s temaaften.

Så er der anden del: Han er en smuk djævel ved et mødebord, men er han overhovedet umagen værd?

En af mine kloge kvindelige kolleger siger, at man skal huske, at vi altid er mere appetitlige på arbejdet, end hvis man har os rendende derhjemme. Kunne læseren så ikke bare få en affære med den lækre kollega – hun behøver jo ikke domesticere ham og få den mindre charmerende del med? Til det sagde min kvindelige kollega: Kvinder vil sjældent kun have en affære …

Og så den romantiske helgardering: Hvis du tror, det er den store kærlighed, er der ingen regler.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære Kollegaen

Når de bedste altid er taget, kan man jo blive nødt til at headhunte, så din tilgang er sådan set tried and tested. Men dit dilemma er ikke rigtig etisk, for selvfølgelig må du tage en andens udkårne. Du skal så bare leve med, at alle aberne flytter med, og her taler jeg ikke om dine nye delebørn.

Hvis skalaen går fra pik til papmortitlen, hvad er du så ude efter? Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson

Smalle stier, medsøstre og principper skal ikke stå mellem dig og din dejlige skrivebordstomat, men lad mig komme med en anden advarsel: Vi yngre (løst)ansatte har den helt rigtige mikstur af fader- og kapitalismekomplekser, så vi falder for den stabilitet, vi synes at skue i de smilende øjne bag sidemandens skærmbriller.

Vi tror, at voksne mennesker går rundt og har styr på det hele og kender forskellen på af- og fradrag, men forelsker man sig i en 48-årig familiefar, går der ikke lang tid, før man skal trøste en 52-årig måneramt, der skylder sin ekskone børnepenge.

Jeg er faktisk træt af folk med kærester, koner og mænd, der er slemme til at flirte. Det er unfair at samle appetit ude, når nogle af os så ender med at gå sultne i seng.

Tænk i hvert fald over, hvordan du vil score ham. Hvor meget af hans liv er du klar til at være med i? Hvis skalaen går fra pik til papmortitlen, hvad er du så ude efter? Hvis det mest er det første, vil jeg ende her: Jeg ved godt, at der ikke er særlig mange interessante mennesker derude, men måske du alligevel skal satse på en, der ikke bruger samme kantineordning som dig til at tage kolde kødboller med hjem til sine tweenagers.