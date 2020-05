USA’s mest kendte graverjournalist beskyldes for unuanceret partsjournalistik

Automatisk oplæsning

Er Ronan Farrows fernis ved at krakelere?

Farrow er graverjournalist ved bladet The New Yorker og Amerikas bedst kendte skrivende journalist. Hans bøger bliver bestsellere, og hans navn alene kan sælge magasiner.

Som søn af Woody Allen og Mia Farrow tilhører han New Yorks allerøverste elite.

Men den 32-årig mediestjerne har af flere omgange på det seneste været mål for en række ekstremt kritiske artikler i The New York Times, der til gengæld forventeligt nok får læst og påskrevet, at de er jaloux over konkurrencen.

Farrow modtog en pulitzerpris for en bog om filmmogulen Harvey Weinstein, der i den grad var med til at grave hans #MeToo-grav, og andre kendte mænd, der angiveligt har forgrebet sig på kvindelige kolleger.

Faktatjek

Bogen kommer også ind på diverse overgreb begået af Matt Lauer, der var vært ved NBC’s ’Tonight’-show og fyret i 2017 for netop en række seksuelle overgreb.

Efter The New York Times’ lange artikel, der kritiserer Farrows journalistiske metoder, har Lauer udtalt i en artikel på sitet MediaIte, at Farrows beskyldninger mod ham ikke er blevet faktatjekket.

»Jeg var chokeret over, hvad jeg fandt, da jeg læste bogen«, skriver Lauer, »og det burde bekymre enhver, der kerer sig om journalistik«.

Onsdag svarede Ronan Farrow i et tweet, at Lauer, »simpelthen tager fejl«.

All I’ll say on this is that Matt Lauer is just wrong. Catch and Kill was thoroughly reported and fact-checked, including with Matt Lauer himself. — Ronan Farrow (@RonanFarrow) May 19, 2020

I den kontroversielle artikel i The New York Times søndag anføres det, at Ronan Farrow og hans faktatjekteam ikke har været lige grundige, og at Farrows journalistik i øvrigt benytter sig meget af dramaturgiske, filmiske virkemidler med umiskendelige helte og skurke – ofte på bekostning af saglig reportage, og at de konspirationsteorier, der dukker op i f.eks. bogen ’Catch and Kill’, mere beror på Farrows fornemmelser end på dokumentarbare fakta.