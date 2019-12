Rystende læsning i ny bog: Weinsteins seksuelle overgreb var en nærmest rutinemæssig rituel gentagelse

Manden bag bogen

Ronan Farrow

Afsløringen af Weinstein, som indbragte den 31-årige journalist Ronan Farrow Pulitzer-prisen, var en stor historie. Men det var på en måde også en personlig historie. Ronan Farrow er søn af Mia Farrow (billedet) og Woody Allen og dermed bror til Dylan Farrow, der siden hun var 7 år gammel, har anklaget og stadig anklager Woody Allen for at have misbrugt hende.

Ronan Farrow skriver i bogen, at han burde have lyttet mere til Dylan i stedet for at opfordre hende til at komme videre og ikke lave så meget ubehagelig ballade.

Farrow gør sig i bogen løbende overvejelser om sit forhold til søsteren, og hvorvidt det har haft indflydelse på hans efterforsknings stædighed. Relationen blev naturligvis brugt til at mistænkeliggøre hans motiver. Var der ikke tale om personligt korstog, som gjorde ham ude af stand til at se klart?

Ronan Farrow indrømmer blankt, at hans egen følelse af uformåenhed i forhold til søsteren har været med til at motivere ham, men ikke, at det skulle have påvirket hans dømmekraft. Hvilket Pulitzer-prisen underbygger. Man får ikke en Pulitzer for journalistik på basis af en halv vind og en løs påstand.

Ronan Farrow er journalist og uddannet jurist fra Yale. Han har bl.a. i Obama-administrationen beskæftiget sig med menneskerettigheder og demokrati i Pakistan og Afghanistan. Farrow har fået trykt artikler i mange af de største amerikanske aviser og havde på MSNBC sit eget journalistiske show ’Ronan Farrow Daily’. Farrow har siden 2011 været sammen med sin forlovede, Jon Lovett.

Vis mere