Hun satte lavinen i gang mod Weinstein. Nu sagsøger hun ham og hele hans juridiske tæskehold

Harvey Weinstein er tidligere beskyldt for overgreb og voldtægt af skuespilleen Rose McGowan, og nu sagsøges han for at prøve at få hende til at tie om sagen.

Efter tidligere anklager om overgreb og voldtægt sagsøger den amerikanske skuespiller Rose McGowan nu Harvey Weinstein for at prøve at lukke munden på hende. Det skriver The Guardian.

Det er dog ikke kun Weinstein, der står for skud denne gang.

McGowan sagsøger udover filmproduceren også to advokater samt den private efterretningstjeneste Black Cube, som hun mener, alle har prøvet at få hende til at tie om anklagerne mod Weinstein.

Retssagen omhandler bl.a. anklager om svindel, krænkelse af privatliv samt organiseret pengeafpresning.

Griskhed og begær

Ifølge McGowan blev hun i 1997 voldtaget af Weinstein på et hotelværelse under Sundance Film Festival. Hun har senere indgået forlig om sagen, hvor hun har modtaget 100.000 dollars af Weinstein.

Det var efter, at Weinstein fandt ud af, at skuespilleren i 2016 havde en bog på vej om det formodede overgreb, at Weinstein og hans hold af jurister forsøgte at forhindre udgivelsen af bogen.

Bogen ’Brave’ af McGowan blev udgivet sidste år og indeholdt detaljer om det formodede overgreb, samt beskrivelser af hvordan Harvey Weinstein har »forgiftet film- og tv-industrien«.

McGowan påstår, at Black Cube blev hyret af Weinstein til at få informationer om bogen ved at fremstå som en talsmand for kvinder.

Hun siger:

»Denne sag drejer sig om de djævelske og ulovlige anstrengelser, som en af USA’s mest magtfulde mænd og hans repræsentanter har gjort sig i forsøget på at få ofre for seksuelle overgreb til at tie. Og så handler sagen om modige kvinder og journalister, som fortsætter med at afsløre sandheden«.

Weinsteins advokat Phyllis Kupferstein har udtalt til Hollywood Reporter om de nye beskydninger fra McGowan, som, han mener, er uden belæg:

»Én gang for alle: Rose McGowan vil vise sig, som det hun er: En, der søger medieomtale og penge«.

Han fortsætter:

»Fra det øjeblik, hun søgte betaling på mange millioner dollars for ikke at gå til offentligheden med sine falske beskyldninger, som vi afviste, vidste vi, at hun ventede på en mulighed for at igangsætte dette. Vi vil bevise, at denne sag er uden juridisk belæg«.

Flere end 50 ofre er stået frem

McGowan var en af de første kvinder, der stod frem med beskyldninger om overgreb og voldtægt mod Weinstein.

Over 50 kvinder har siden da valgt at fortælle deres historie om Weinstein, der skulle have begået seksuelle overgreb mod dem.

En af kvinderne, der har valgt at gå til offentligheden med sine anklager, er den britiske skuespiller og model Cara Delevingne.

Hun fortæller, hvordan Weinstein prøvede at få hende til at kysse en anden kvinde på Weinsteins hotelværelse. Efter at hun nægtede og forsøgte at gå, siger Delevingne, at »han stod foran døren og prøvede at kysse mig på munden. Jeg stoppede ham og formåede at komme ud af værelset«.

De mange anklager mod Weinstein har siden 2017 været med til at sætte gang i MeToo-bevægelsen.

Med bl.a. Weinstein som eksempel er der blevet sat fokus på sexchikane og overgreb på arbejdspladsen, da mange af anklagerne mod Weinstein kommer fra skuespillerinder, der har arbejdet sammen med ham.

Weinstein nægter sig skyldig i alle anklager om overgreb og voldtægt.