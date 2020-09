Efter kritik og debat vil minister ændre Radio- og tv-nævn

Kulturminister Joy Mogensen (S) vil ændre Radio- og tv-nævnets sammensætning.

Nævnet skal udvides med et medlem. Og mindst tre medlemmer skal fremover repræsentere praktisk mediefaglighed inden for tv, radio og nye medier, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Forslaget kommer efter en heftig debat, der opstod efter sidste års udbud af en ny DAB-kanal. Her vandt Radio Loud udbuddet frem for blandt andre Radio24Syv, som dermed måtte lukke og slukke helt.

»I et nævn, der arbejder med medier, bør der sidde medlemmer med konkret erfaring med, hvad det vil sige at bedrive medievirksomhed. Det er der ikke krav om i dag«, siger kulturminister Joy Mogensen i pressemeddelelsen.

»Med lovforslaget styrker vi mediefagligheden i Radio- og tv-nævnet, som mange har efterspurgt især oven på forløbet med udbuddet af DAB-sendetilladelsen sidste efterår«.

»Vi skal have et nævn, der er bedre i stand til at udføre de opgaver, som nævnet er sat i verden for at løse«, siger ministeren.

Fremover vil Radio- og tv-nævnet have 11 medlemmer mod 10 i dag ifølge det lovforslag, som er sendt i høring.

Ændringen af radio- og fjernsynsloven vil ifølge Kulturministeriet træde i kraft 1. januar 2021.

Desuden oplyses det, at Joy Mogensen i løbet af efteråret vil fremlægge yderligere tiltag, der skal ’skabe bedre rammer om Radio- og tv-nævnets arbejde’.

Kulturministeren udpeger nye medlemmer til nævnet ved årsskiftet.

På et samråd tidligere i år åbnede Mogensen for at se på sammensætningen af nævnet. Hun afviste på samme tid en politisk indblanding, da fremtiden for Radio24syv blev afgjort.

»Jeg vil klart afvise, at jeg, min særlige rådgiver, embedsmænd i Kulturministeriet eller regeringen har forsøgt at påvirke Radio- og tv-nævnets afgørelse af dab-udbuddet«, sagde ministeren i marts.

Hun var dengang kaldt i samråd, fordi en lang række medieordførere ville have afklaret, hvem der tog beslutningen om, at Radio24syv ikke skulle vinde udbud af ny DAB-kanal og derfor måtte lukke.

Mange var af den overbevisning, at udbuddet var skræddersyet til netop Radio24syv.

