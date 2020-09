Endnu en streamingtjeneste rammer det danske marked

Med en ny app ved navn YouTV, hvor forbrugere kan købe sig adgang til streamingtjenester og tv-kanaler, vil selskabet Nuuday, der står bag Danmarks største tv-udbyder, YouSee, forsøge at tage kampen op om det danske marked for digitale tv-seere.

Det oplyser Nuuday, der er TDC-koncernens telefoni- og tv-arm.

Tjenesten fungerer således, at man har et antal point, som man kan bruge på at få adgang til enten tv-kanaler eller andre streamingtjenester såsom Netflix og HBO. Hver tv-kanal og streamingtjeneste har en pris på et bestemt antal point.

Forbrugere kan købe fire forskellige abonnementer, alt efter hvor mange point de vil have at rutte med. Den billigste version koster 199, og den dyreste koster 499.

Dermed minder YouTV om de bland selv-produkter, som tv-kunder hos YouSee vil kende. Her bliver det bare ikke muligt at købe det som tv-pakke.

De valgte kanaler bliver til gengæld tilgængelige på en app. Hvis man vil se dem på et traditionelt tv-apparat skal det altså ske gennem en forbindelse såsom en Chromecast. Ellers foregår det på eksempelvis telefoner, computere og tablets.

Modsat tidligere behøver man ikke at få købe en bredbåndsforbindelse hos Nuuday for at få adgang til tv-produktet.

ritzau