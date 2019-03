Det er en ny dag for TDC. En nuuday: TDC får nyt navn og sikrer sig rettigheder til engelsk fodbold

Nuuday har købt rettighederne til at vise halvdelen af kampene i Premier League. Viaplay har dog fortsat retten til at vise alle kampe fra den bedste engelske række.

Siden TDC fik nye ejere i 2018, har selskabet arbejdet med en strategi om at dele forretningen op i to. Den ene skal stå for de fysiske ting i form af ledninger og infrastruktur, den anden skal stå for digitale tjenester og underholdning. Sidstnævnte har i dag fået et nyt navn og nyt indhold.

Navnet er Nuuday, og indholdet er en luns af rettighederne til den engelske fodboldliga Premier League købt af Nordic Entertainment Group, der står bag TV3 og Viaplay.

»Vi lever i en stadig mere digitaliseret verden, og i Nuuday tilstræber vi at udvikle tjenester, der ved hjælp af teknologi kan gøre hverdagen lettere.

»Vores fokusområder er fortsat underholdning samt netværk-, cloud- og teletjenester, men i dag er et stort skridt på vejen mod at blive en selvstændig virksomhed.

»Vores nye navn symboliserer, at det er en ny dag for os og for vores kunder, skriver koncerndirektør i Nuuday Jaap Postma i en meddelelse.

Nuuday indeholder YouSee og den nye streamingkanal Xee, som alle YouSee-kunder har adgang til. Den skal tage kampen op i det relativt nye og ombejlede marked for streamingtjenester, der blev revolutioneret af Netflix.

For at styrke indholdet på Xee har Nuuday købt rettighederne til at vise halvdelen af kampene i Premier League.

»Fra august i år og tre år frem vil Xee blive hjemsted for en række af de helt store engelske fodboldopgør, og det glæder vi os virkelig til at kunne tilbyde vores kunder, skriver mediedirektør i YouSee Christian Morgan i meddelelsen.

For eksisterende kunder i Viaplay giver skiftet dog ikke en større forandring. Viaplay har fortsat retten til at vise alle kampe, mens 116 kampe vil blive vist live på TV3+ eller TV3 Max og 116 kampe live på Xee.

ritzau