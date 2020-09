Mediernes selvoptagethed kan godt ende med at blive problematisk

Først en indgangsbøn: De kvindelige vidnesbyrd, der i disse uger vælter ud af vægge og gardiner i snart sagt alle landets store medievirksomheder, er smertelige og nødvendige. De bør få alle i mediebranchen – ikke mindst mænd i magtfulde positioner – til at reflektere dybt og intenst over, hvordan de selv har været med til at skabe eller muliggøre en så massivt krænkende adfærd i redaktionslokaler og kopirum uden at skride ind, råbe op og sige stop. Dernæst må mediechefer og branchens organisationer levere gennemtænkte og konkrete bud på, hvordan den nødvendige kulturrevolution sættes i værk.

Så til mit egentlige ærinde: De #MeToo-afdækninger, vi er blevet præsenteret for igennem det seneste par år – og med maksimal volumen i disse uger – har deres epicenter i de mest privilegerede dele af samfundslivet: nyhedsmedierne, film- og underholdningsbranchen, kunstverdenen og det politiske liv.

Disse brancher er på alle måder privilegerede: De har en særlig adgang til de mikrofoner og megafoner, der kan bringe budskaber ud til alverden. Her behøver man ikke række fingeren op for at få lov til at sige noget. Man kan bare sige det. Og blive hørt. Et andet af medie-, kultur- og politikbranchernes privilegier er nemlig, at de er begunstiget af en enorm fascinationskraft og opmærksomhed. Derfor bader de i rampelys – til hverdag, fest og begravelser, for better and for worse.