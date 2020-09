Poul Madsen overhørte advarsler: Brutal leder på Ekstra Bladet gav ansatte ondt i maven i årevis

Da chefredaktør Poul Madsen i 2017 forfremmede en leder på Ekstra Bladet, som fik en advarsel for seksuel chikane, var det vel vidende, at medarbejderen flere gange tidligere gennem flere år drev en række af bladets ansatte til at klage over ham.

At problemerne med lederen går langt tilbage, står klart, efter at Politiken har talt med en række nuværende og tidligere medarbejdere på avisen. Nogle af dem havde manden som leder, da han første gang var ansat på avisen frem til 2012. Andre mødte ham først, da han i 2013 kom tilbage på Ekstra Bladet efter en ansættelse på et andet medie.

Alle beskriver de manden som en leder, der åbenlyst havde problemer med kvindelige ansatte. De kalder ham arrogant, nedværdigende og ikkelyttende over for kvindelige journalister.