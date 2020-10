Kendt radiovært står frem: Chef på DR bad mig 'kneppe' hans kæreste

Lyttere af ’Curlingprogrammet’ på P3 vil vide, at værten Maria Fantino gerne deler detaljer fra sit privatliv i programmet.

Men én historie har hun holdt for sig selv. Indtil nu.

I DR’s nyhedspodcast ’Genstart’ fortæller hun i dag om ubehagelige oplevelser med en nu forhenværende DR-chef, der opførte sig krænkende over for hende.

I programmet fortæller Maria Fantino, at hun, mens hun var i praktik på DR’s Talenthold for nogle år siden, deltog i en branchefest.

Maria Fantino 25 år. Startede i 2015 på DR’s talenthold. Vært på ’Curlingklubben’ på P3 sammen med Christian Bonde. Modtog i 2019 blandt andet en Prix Radio-pris i kategorien ’årets radiopersonlighed’. Kilde: DR

Ved festen blev hun introduceret for en chef på DR. En mand, hun snart skulle præsentere et projekt for, som hun håbede, han ville købe. Maria Fantino faldt i snak med mandens kæreste, indtil han brød ind:

»Han siger, at han vil have, at hans kæreste og jeg skal kneppe, og at han vil kigge på«.

Maria Fantino fortæller, at hun blev paf over mandens kommentar og forlod festen uden at sige noget. Men episoden sad dybt i hende, så hun endte med at gå til sin egen chef og senere til en tillidsmand. Her fandt hun ud af, at der fandtes flere eksempler på grænseoverskridende adfærd fra den pågældende mand.

Chefen blev fyret fra DR, men han fik »et nyt fedt chefjob« et andet sted, ifølge Maria Fantino.

Sagen sluttede dog ikke her, for ifølge Maria Fantino har manden siden henvendt sig til hende med trusler om injurier og retssager.

’Genstart’ har været i kontakt med den tidligere DR-chef og har forelagt ham kritikken. Han ønsker dog ikke at deltage, ifølge dr.dk.