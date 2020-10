»Det er hysterisk pinligt«: Journalist kritiserer ledelsen i DR efter internt møde om sexisme

En tidligere DR-vært og nu freelancer på public service-stationen er havnet i infight med sin DR-chef på det sociale medie Twitter.

Det sker efter et afdelingsmøde i DR om sexisme på arbejdspladsen, hvorfra journalist Mikkel Frey Damgaard har delt billeder af og kritiseret en række slides fra ledelsens præsentation.

»Ledelsen i DR har sat sig et mål. Hvor er det dog hysterisk pinligt«, skriver han på Twitter som kommentar til et slide, hvor der står: »Vi ønsker at stoppe sexismen, før det bliver til en sag«.

Mikkel Frey Damgaard er tidligere vært på DR 2-programmerne ’Deadline’ og ’DR 2 Dagen’ og er i øjeblikket tilknyttet DR som freelancer.

Debat om latterliggørelse

Mikkel Frey Damgaards kritik kommer efter en række sager om sexisme i DR. I sidste uge stod P3-vært Maria Fantino frem i podcasten ’Genstart’ og fortalte om at blive seksuelt krænket som praktikant i DR af en chef. Flere andre praktikanter har ligeledes fortalt om problemer med sexisme i DR.

Gustav Lützhøft er ledende redaktionschef for Kultur og Samfund på DR – den afdeling, som Mikkel Frey Damgaard er tilknyttet – og han svarer igen på Twitter.

Mødet står naturligvis ikke alene Gustav Lützhøft, ledende redaktionschef, DR, på Twitter

»Der er tale om et afdelingsmøde et sted i DR. Mødet tog 3 ting op: Vi vil ikke acceptere sexisme, og det skal stoppe. De, der har oplevet noget ubehageligt, skal have hjælp. Og så skal vi have gang i en fælles samtale om, hvordan vi kommer problemet til livs«, skriver han:

»Mødet står naturligvis ikke alene. Der er en lang række initiativer på vej på tværs af DR. Dem får man ikke et billede af ved at tage slides ud af kontekst og latterliggøre forsøget på at starte en svær, men nødvendig samtale om, hvordan vi stopper sexisme i DR/mediebranchen«.

Jeg er freelancer i den afdeling, du er chef for, og jeg lever med, at I formentlig ikke ringer igen Mikkel Frey Damgaard, freelancer i DR, på Twitter

Lützhøft mener, at Mikkel Frey Damgaard »latterliggør« Danmarks Radios indsats for at gøre noget ved sexisme.

»Og du understår dig i nogensinde igen at anklage mig for at ’latterliggøre’! Jeg er freelancer i den afdeling, du er chef for, og jeg lever med, at I formentlig ikke ringer igen«, svarer Damgaard.

Twitter-debatten har dog ikke nogen betydning for muligt fremtidigt samarbejde, understreger Gustav Lützhøft på det sociale medie.